Кремль пригрозил Киеву после разрыва договора аренды с посольством РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль "отреагирует" на разрыв договора аренды земли с посольством России в Киеве, упомянув при этом землю посольства Украины на территории агрессора.

Источник: ТАСС со ссылкой на заявление Пескова на пресс-конференции

Прямая речь: "Конечно (отреагируем - ред.). Здесь (в РФ - ред.) же тоже есть земля под посольством Украины и так далее".

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