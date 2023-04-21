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Кремль пригрозил Киеву после разрыва договора аренды с посольством РФ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 21 апреля 2023, 14:13
Кремль пригрозил Киеву после разрыва договора аренды с посольством РФ
Дмитрий Песков, Getty images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль "отреагирует" на разрыв договора аренды земли с посольством России в Киеве, упомянув при этом землю посольства Украины на территории агрессора.

Источник: ТАСС со ссылкой на заявление Пескова на пресс-конференции 

Прямая речь: "Конечно (отреагируем - ред.). Здесь (в РФ - ред.) же тоже есть земля под посольством Украины и так далее".

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Предыстория:  

  • 20 апреля Киевский городской совет расторг договор аренды земли с посольством России в столице, за соответствующее решение проголосовали 73 депутата Киевсовета.

Темы: РосcияКиевдипломатические отношенияМИД
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