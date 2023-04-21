Митрополит Павло поскаржився, що не має світла вдома зарядити електронний браслет

Митрополит Павло, якого УПЦ МП вважає намісником Києво-Печерської Лаври, на судовому засіданні у Київському апеляційному суді 21 квітня заявив, що не може зарядити електронний браслет, який його зобов’язали носити, через відсутність електропостачання у своєму будинку. Тим не менше, суд залишив його під домашнім арештом.

Джерело: "Укрінформ"

Пряма мова Павла: "Я живу у Воронькові. От мені дзвонять, що в мене розряджається браслет. Чим його зарядити? Світла немає. А про зв'язок взагалі можна і не говорити".

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Деталі: Також під час розгляду його скарга на рішення Шевченківського райсуду столиці про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобово домашнього арешту із зобов'язанням носити електронний браслет, Павло почав переконувати, що він не виступав і не виступає проти держави.

"Я громадянин своєї держави і залишаюся їй вірним, тому це (домашній арешт - ред.) впливає на проведення богослужіння", - заявив він.

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