Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Митрополит Павел пожаловался, что у него нет света дома зарядить электронный браслет

Станислав ПогориловПятница, 21 апреля 2023, 15:08
Митрополит Павел пожаловался, что у него нет света дома зарядить электронный браслет
Фото: пресс-служба СБУ

Митрополит Павел, которого УПЦ МП считает наместником Киево-Печерской Лавры, на судебном заседании в Киевском апелляционном суде 21 апреля заявил, что не может зарядить электронный браслет, который его обязали носить, из-за отсутствия электроснабжения в своем доме. Тем не менее, суд оставил его под домашним арестом.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь Павла: "Я живу в Воронькове. Вот мне звонят, что у меня разряжается браслет. Чем его зарядить? Света нет. А о связи вообще можно и не говорить".

Реклама:

Детали: Также при рассмотрении его жалоба на решение Шевченковского райсуда столицы об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязательством носить электронный браслет, Павел начал убеждать, что он не выступал и не выступает против государства.

"Я гражданин своего государства и остаюсь ему верным, поэтому это (домашний арест - ред.) влияет на проведение богослужения", - заявил он.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 1 апреля Служба безопасности вручила подозрение наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу (Лебедю).
  • После избрания меры пресечения Павлу надели электронный браслет в помещении Шевченковского районного суда Киева.
  • Сам Павел заявил, что из-за болезни не может носить электронный браслет, но ему все же надели браслет.

Темы: УПЦ МПсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
УПЦ МП
В Киеве женщине, которая ждала Россию и отстаивала УПЦ МП в лавре, объявили подозрение
Собор УПЦ МП в Каневе хотят передать государству
У Митрополита Павла диагностировали острый инфаркт – адвокат
Последние новости
16:21
Российская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
Все новости...
Реклама: