Митрополит Павел пожаловался, что у него нет света дома зарядить электронный браслет

Митрополит Павел, которого УПЦ МП считает наместником Киево-Печерской Лавры, на судебном заседании в Киевском апелляционном суде 21 апреля заявил, что не может зарядить электронный браслет, который его обязали носить, из-за отсутствия электроснабжения в своем доме. Тем не менее, суд оставил его под домашним арестом.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь Павла: "Я живу в Воронькове. Вот мне звонят, что у меня разряжается браслет. Чем его зарядить? Света нет. А о связи вообще можно и не говорить".

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Детали: Также при рассмотрении его жалоба на решение Шевченковского райсуда столицы об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязательством носить электронный браслет, Павел начал убеждать, что он не выступал и не выступает против государства.

"Я гражданин своего государства и остаюсь ему верным, поэтому это (домашний арест - ред.) влияет на проведение богослужения", - заявил он.

Что предшествовало:

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