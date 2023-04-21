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Митрополит Павел пожаловался, что у него нет света дома зарядить электронный браслет

Станислав ПогориловПятница, 21 апреля 2023, 15:08
Митрополит Павел пожаловался, что у него нет света дома зарядить электронный браслет
Фото: пресс-служба СБУ

Митрополит Павел, которого УПЦ МП считает наместником Киево-Печерской Лавры, на судебном заседании в Киевском апелляционном суде 21 апреля заявил, что не может зарядить электронный браслет, который его обязали носить, из-за отсутствия электроснабжения в своем доме. Тем не менее, суд оставил его под домашним арестом.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь Павла: "Я живу в Воронькове. Вот мне звонят, что у меня разряжается браслет. Чем его зарядить? Света нет. А о связи вообще можно и не говорить".

Детали: Также при рассмотрении его жалоба на решение Шевченковского райсуда столицы об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязательством носить электронный браслет, Павел начал убеждать, что он не выступал и не выступает против государства.

"Я гражданин своего государства и остаюсь ему верным, поэтому это (домашний арест - ред.) влияет на проведение богослужения", - заявил он.

Что предшествовало:

  • 1 апреля Служба безопасности вручила подозрение наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу (Лебедю).
  • После избрания меры пресечения Павлу надели электронный браслет в помещении Шевченковского районного суда Киева.
  • Сам Павел заявил, что из-за болезни не может носить электронный браслет, но ему все же надели браслет.

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Темы: УПЦ МПсуд
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