Буданова заочно арештували в РФ: хочуть оголосити в міжнародний розшук

Російський суд заочно заарештував очільника Головного управління розвідки України Кирила Буданова у справі про "теракт" на Керченському мосту, планують оголосити його у міжнародний розшук.

Джерело: Настоящее время з посиланням на коментар пресслужби суду, ТАСС

Деталі: Рішення виніс Лефортовський суд Москви. ФСБ звинувачує Буданова в організації терористичного співтовариства, незаконному обігу зброї та тероризмі (ч. 1 ст. 205.4, ч. 1 ст. 30 і п. "а" ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1 КК РФ, ч. 3 ст. 222.1 КК РФ). 3 ст. 222.1 КК РФ).

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Російське державне агентство ТАСС уточнює, що Буданова заочно заарештували у справі про "теракт на Керченському мосту". Слідчий комітет РФ буде ініціювати його оголошення в міжнародний розшук.

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Що цьому передувало

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