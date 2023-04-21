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Буданова заочно арештували в РФ: хочуть оголосити в міжнародний розшук

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 21 квітня 2023, 15:17
Буданова заочно арештували в РФ: хочуть оголосити в міжнародний розшук
ОЧІЛЬНИК ГУР КИРИЛО БУДАНОВ, УП

Російський суд заочно заарештував очільника Головного управління розвідки України Кирила Буданова у справі про "теракт" на Керченському мосту, планують оголосити його у міжнародний розшук.

Джерело: Настоящее время з посиланням на коментар пресслужби суду, ТАСС

Деталі: Рішення виніс Лефортовський суд Москви. ФСБ звинувачує Буданова в організації терористичного співтовариства, незаконному обігу зброї та тероризмі (ч. 1 ст. 205.4, ч. 1 ст. 30 і п. "а" ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1 КК РФ, ч. 3 ст. 222.1 КК РФ). 3 ст. 222.1 КК РФ).

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Російське державне агентство ТАСС уточнює, що Буданова заочно заарештували у справі про "теракт на Керченському мосту". Слідчий комітет РФ буде ініціювати його оголошення в міжнародний розшук. 

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Що цьому передувало

ВІДЕО ДНЯ
  • У жовтні минулого року ФСБ Росії спільно зі Слідчим комітетом РФ заявили, що організатором "теракту" на Керченському мосту начебто були Головне управління розвідки міноборони України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура.

Теми: БудановРосіяарешттероризм
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