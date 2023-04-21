Буданова заочно арестовали в РФ: хотят объявить в международный розыск

Российский суд заочно арестовал главу Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова по делу о "теракте" на Керченском мосту, планируют объявили в международный розыск.

Источник: Настоящее время со ссылкой на комментарий пресс-службы суда, ТАСС

Детали: Решение вынес Лефортовский суд Москвы. ФСБ обвиняет Буданова в организации террористического сообщества, незаконном обороте оружия и терроризме (ч. 1 ст. 205.4, ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).

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Российское государственное агентство ТАСС уточняет, что Буданова заочно арестовали по делу о "теракте на Керченском мосту". Следственный комитет РФ будет инициировать его объявление в международный розыск.

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