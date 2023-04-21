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Буданов відреагував на "заочний арешт" від РФ: Мені приємно

Роман Кравець, Валентина РоманенкоП'ятниця, 21 квітня 2023, 16:12
Буданов відреагував на заочний арешт від РФ: Мені приємно
Кирило Буданов. фото Дмитра Ларіна, УП

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов іронічно відреагував на свій "заочний арешт" у Росії і пообіцяв працювати ще краще над протидією окупантам.

Джерело: Буданов у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Ви знаєте, скільки часу вже працюю і якось незручно було, що по мені ніяких рішень там не було. Мені приємно. Це хороший показник нашої роботи, зобов‘язуюсь працювати ще краще".

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Що передувало: 21 квітня стало відомо, що російський суд заочно заарештував очільника Головного управління розвідки України Кирила Буданова у справі про "теракт" на Керченському мосту. Повідомлялось, що росіяни планують оголосити його у міжнародний розшук.

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Теми: БудановрозвідкавійнаРосія
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