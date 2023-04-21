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Буданов отреагировал на "заочный арест" от РФ: Мне приятно

Роман Кравец, Валентина РоманенкоПятница, 21 апреля 2023, 16:12
Буданов отреагировал на заочный арест от РФ: Мне приятно
Кирилл Буданов. фото Дмитрия Ларина, УП

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов иронично отреагировал на свой "заочный арест" в России и пообещал работать еще лучше над противодействием оккупантам.

Источник: Буданов в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Вы знаете, сколько времени уже работаю и как-то неудобно было, что по мне никаких решений там не было. Мне приятно. Это хороший показатель нашей работы, обязуюсь работать еще лучше".

Что предшествовало: 21 апреля стало известно, что российский суд заочно арестовал главу Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова по делу о "теракте" на Керченском мосту. Сообщалось, что россияне планируют объявить его в международный розыск.

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Темы: БудановразведкавойнаРосcия
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