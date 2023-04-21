На прохання Мінкульту YouTube видалив відео "Вагнера"

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що після скарги Мінкульту YouTube видалив відео ПВК "Вагнер" і канали, які їх поширювали.

Джерело: Ткаченко в Telegram

Пряма мова: "YouTube відреагував блискавично, видаливши відеоролики "Вагнера" з понад 1 мільйоном переглядів і канали, що їх розповсюджували. Дякую партнерам за оперативність.

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Якщо побачите на YouTube відео з "вагнерівцями" – надсилайте лінки нам на пошту stoprussianpropaganda@mkip.gov.ua і ми будемо оперативно звертати на них увагу YouTube".

Деталі: Раніше Ткаченко закликав YouTube заблокувати ПВК "Вагнер" на відеохостингу.

За його словами, через відеохостинги відбувається популяризація російських військових формувань, зокрема – ПВК "Вагнер": "Такі IT-гіганти як TikTok чи YouTube, попри наявність досить жорсткої редакційної політики, слугують для росіян ефективними рекламними майданчиками для масштабування, "омолодження" аудиторії і вербування нових найманців для війни в Україні".