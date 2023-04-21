Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На прохання Мінкульту YouTube видалив відео "Вагнера"

Альона Мазуренко П'ятниця, 21 квітня 2023, 18:47
На прохання Мінкульту YouTube видалив відео Вагнера
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З САЙТУ THETIMES.CO.UK

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що після скарги Мінкульту YouTube видалив відео ПВК "Вагнер" і канали, які їх поширювали. 

Джерело: Ткаченко в Telegram

Пряма мова: "YouTube відреагував блискавично, видаливши відеоролики "Вагнера" з понад 1 мільйоном переглядів і канали, що їх розповсюджували. Дякую партнерам за оперативність.

Реклама:

Якщо побачите на YouTube відео з "вагнерівцями" – надсилайте лінки нам на пошту stoprussianpropaganda@mkip.gov.ua і ми будемо оперативно звертати на них увагу YouTube".

Деталі: Раніше Ткаченко закликав YouTube заблокувати ПВК "Вагнер" на відеохостингу.

За його словами, через відеохостинги відбувається популяризація російських військових формувань, зокрема – ПВК "Вагнер": "Такі IT-гіганти як TikTok чи YouTube, попри наявність досить жорсткої редакційної політики, слугують для росіян ефективними рекламними майданчиками для масштабування, "омолодження" аудиторії і вербування нових найманців для війни в Україні".

ВІДЕО ДНЯ

Теми: МінкультуриВагнерсоцмережіпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Усі новини...
Мінкультури
Ткаченко запропонував двох кандидатів на очільника Мінкульту
Рада відправила у відставку міністра Ткаченка
Батьківщину-мати вже готують до встановлення Тризуба, він буде з європейської сталі
Останні новини
19:23
Зеленський: Обрання Трампа може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
19:21
Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного
19:21
Зміни стратегії не буде, Україна має повернути всі території – президент
19:14
Зеленський: Загибель людей у Секторі Гази і в Україні – це різні речі
19:13
Зеленський пояснив, чому не може позбутись своєї команди
19:12
Зеленський хоче організувати зустріч із Орбаном, хоча його політика "не дуже дружня"
19:04
Росіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
18:55
Зеленський: Усі чиновники мали б бути моральним прикладом під час війни, але такого нема   
18:54
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
18:53
Президент заявив, що планує зменшити уряд "ще більше"
Усі новини...
Реклама: