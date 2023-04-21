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По просьбе Минкульта YouTube удалил видео "Вагнера"

Алена МазуренкоПятница, 21 апреля 2023, 18:47
По просьбе Минкульта YouTube удалил видео Вагнера
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С САЙТА THETIMES.CO.UK

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что после жалобы Минкульта YouTube удалил видео ЧВК "Вагнер" и каналы, которые их распространяли.

Источник: Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "YouTube отреагировал молниеносно, удалив видеоролики "Вагнера" с более 1 миллионом просмотров и каналы, которые их распространяли. Спасибо партнерам за оперативность.

Если увидите на YouTube видео с "вагнеровцами" - присылайте ссылки нам на почту stoprussianpropaganda@mkip.gov.ua и мы будем оперативно обращать на них внимание YouTube".

Детали: Ранее Ткаченко призвал YouTube заблокировать ЧВК "Вагнер" на видеохостинге.

По его словам, через видеохостинги происходит популяризация российских военных формирований, в частности - ЧВК "Вагнер": "Такие IT-гиганты как TikTok или YouTube, несмотря на наличие достаточно жесткой редакционной политики, служат для россиян эффективными рекламными площадками для масштабирования, "омоложения" аудитории и вербовки новых наемников для войны в Украине".

Темы: МинкультурыВагнерсоцсетипропаганда
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