В Росії скасували виставу за п'єсою 19 століття через "дискредитацію" армії

Александрінський театр у російському Санкт-Петербурзі скасував покази вистави "Сірано де Бержерак" за французькою п'єсою 19 століття, через "дискредитацію" армії Росії.

Джерело: Meduza

Деталі: Повідомляється, що раніше глядач звернувся в поліцію з проханням перевірити постановку на "дискредитацію" російської армії. Що саме стало приводом для заяви - невідомо.

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Про скасування вистав у квітні та травні повідомляється на сайті театру. У репертуарі "Сірано де Бержерак" замінили на вистави "Ворон" і "Одруження".

П'єса "Сірано де Бержерак" була написана французьким драматургом Едмоном Ростаном 1898 року. Виставу за п'єсою в Александрінському театрі поставив режисер Микола Рощин 2018 року.