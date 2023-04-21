В России отменили спектакль по пьесе 19 века из-за "дискредитации" армии

Александринский театр в российском Санкт-Петербурге отменил показы спектакля "Сирано де Бержерак" по французской пьесе 19 века, из-за "дискредитации" армии России.

Источник: Meduza

Детали: Сообщается, что ранее зритель обратился в полицию с просьбой проверить постановку на "дискредитацию" российской армии. Что именно стало поводом для заявления - неизвестно.

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Об отмене спектаклей в апреле и мае сообщается на сайте театра. В репертуаре "Сирано де Бержерак" заменили на спектакли "Ворон" и "Женитьба".

Пьеса "Сирано де Бержерак" была написана французским драматургом Эдмоном Ростаном в 1898 году. Спектакль по пьесе в Александринском театре поставил режиссер Николай Рощин в 2018 году.