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Китай створює кіберзброю для захоплення ворожих супутників – ЗМІ

"Українська правда"Субота, 22 квітня 2023, 00:58
Китай створює кіберзброю для захоплення ворожих супутників – ЗМІ
Супутник. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Китай створює складну кіберзброю для встановлення контролю над ворожими супутниками, щоби унеможливити передачу ними сигналів у воєнний час.

Джерело: Financial Times з посиланням на секретний звіт розвідки США

Деталі: Центральне розвідувальне управління США переконане, що Китай хоче придушувати, захоплювати або використовувати чужі супутники, оскільки вважає їх ключовим засобом контролю за інформацією, яку Пекін вважає найголовнішою "сферою ведення бойових дій", пише видання.

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Для цього, відзначає FT, Китаю потрібна кіберзброя, яка перевершує всі засоби радіоелектронної боротьби, яку РФ веде проти України. Згідно зі "злитими" документами, Китай розробляє власну технологію, щоб імітувати сигнали самих супутників, перехоплюючи над ними керування або викликаючи критичні збої в неочікуваний для противника момент.

"Відповідна кіберзброя в руках китайських військових зробить космічне обладнання неефективним для підтримки систем зв'язку, самокерованих ракет, спостереження та розвідки, а супутники не зможуть контактувати один з одним, передавати зображення і цінні розвіддані та допомагати керувати системами озброєння", – розповідає видання, посилаючись на звіт американської розвідки.

FT зазначає, що Тайвань звернув увагу на високу ефективність супутникового зв'язку на війні в Україні, через що почав будувати власну мережу, захищену від зламів із боку китайських військових.

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Військові США офіційно заявляли, що Китай досяг значних успіхів у розвитку військових космічних технологій, пише видання.

"Китай продовжує агресивно інвестувати в технології, призначені для порушення, деградації та знищення наших космічних можливостей", – наголосив у березні під час виступу в Конгресі командувач Космічними силами США генерал Чанс Зальцман.

А колишній заступник кіберкомандування США, відставний генерал Чарлі Мур заявив, що Китай докладає багато зусиль, щоб позбавити США переваги в космосі та кіберпросторі. Він розповів, що у КНР намагаються не тільки покращити свої можливості, але також створити нові технології в галузі оборони, наступу та розвідки, додає FT.

Що цьому передувало:

  • В Головному управлінні розвідки Міноборони вважають, що Китай буде дбати про власні інтереси і не надаватиме російському режиму військову допомогу.
  • За даними FT, приватна військова компанія "Вагнера", яка бере участь у повномасштабній війні в Україні, безуспішно просила Китай надати зброю на початку року.

Теми: КитайкібербезпекаСША
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