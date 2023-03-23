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У ГУР вважають, що режим Путіна не отримає від Китаю бажану допомогу

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 березня 2023, 17:10
У ГУР вважають, що режим Путіна не отримає від Китаю бажану допомогу
ВОЛОДИМИР ПУТІН ТА СІ ЦЗІНЬПІН, ФОТО GETTY IMAGES

В Головному управлінні розвідки Міноборони вважають, що Китай буде дбати про власні інтереси і не надаватиме російському режиму військову допомогу.

Джерело: представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Китай насамперед буде більше допомагати самому собі, і захищати власні національні інтереси, як в економічній, так і в безпековій сферах.

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Говорити сьогодні про пряму військову допомогу з боку Китаю Російській Федерації, режиму Путіна, ми не можемо.

Зрозуміло, що в України є свої національні інтереси, і ми хотіли би від низки країн бачити більш рішучу політику в контексті засудження російської агресії, підтримання міжнародного права і захисту статуту ООН, але в цілому думаю, що режим Путіна не отримає тієї допомоги, на яку сподівався".

Що передувало: Лідер Китаю Сі Цзіньпін здійснив візит до Росії, де зустрівся з Володимиром Путіним та підписав домовленості щодо продовження стратегічного партнерства двох країн.

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Водночас Путін і Сі зробили спільну заяву, в якій заявили, що відносини їхніх країн не є військово-політичним союзом, не мають блокового і конфронтаційного характеру, також не спрямовані проти третіх країн.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов висловлював сподівання, що Китай не буде спільником Росії.

Теми: КитайрозвідкаРосіявійна
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