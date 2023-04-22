Китай создает кибероружие для захвата вражеских спутников – СМИ

Китай создает сложное кибероружие для установления контроля над вражескими спутниками, чтобы сделать невозможной передачу ими сигналов в военное время.

Источник: Financial Times со ссылкой на секретный отчет разведки США

Детали: Центральное разведывательное управление США убеждено, что Китай хочет подавлять, захватывать или использовать чужие спутники, поскольку считает их ключевым средством контроля за информацией, которую Пекин считает главной "сферой ведения боевых действий", пишет издание.

Для этого, отмечает FT, Китаю нужно кибероружие, которое превосходит все средства радиоэлектронной борьбы, которую РФ ведет против Украины. Согласно "слитым" документам, Китай разрабатывает собственную технологию, чтобы имитировать сигналы самих спутников, перехватывая над ними управление или вызывая критические сбои в неожиданный для противника момент.

"Соответствующее кибероружие в руках китайских военных сделает космическое оборудование неэффективным для поддержки систем связи, самоуправляемых ракет, наблюдения и разведки, а спутники не смогут контактировать друг с другом, передавать изображения и ценные разведданные и помогать управлять системами вооружения", – пишет издание, ссылаясь на отчет американской разведки.

FT отмечает, что Тайвань обратил внимание на высокую эффективность спутниковой связи на войне в Украине, из-за чего начал строить собственную сеть, защищенную от взломов со стороны китайских военных.

Военные США официально заявляли, что Китай достиг значительных успехов в развитии военных космических технологий, пишет издание.

ВИДЕО ДНЯ

"Китай продолжает агрессивно инвестировать в технологии, предназначенные для нарушения, деградации и уничтожения наших космических возможностей", – подчеркнул в марте во время выступления в Конгрессе командующий Космическими силами США генерал Чанс Зальцман.

А бывший заместитель киберкомандования США, отставной генерал Чарли Мур заявил, что Китай прилагает много усилий, чтобы лишить США преимущества в космосе и киберпространстве. Он рассказал, что в КНР пытаются не только улучшить свои возможности, но также создать новые технологии в области обороны, наступления и разведки, добавляет FT.

Что этому предшествовало: