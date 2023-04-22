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Пошукові групи ЗСУ знайшли тіла майже 500 зниклих безвісти українських захисників

"Українська правда"Субота, 22 квітня 2023, 02:55
Пошукові групи ЗСУ знайшли тіла майже 500 зниклих безвісти українських захисників
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО SHUTTERSTOCK

Від початку повномасштабного вторгнення РФ пошукові групи Збройних сил України знайшли майже 500 тіл зниклих безвісти українських бійців.

Джерело: начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ полковник Володимир Лямзін, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "З початку повномасштабного вторгнення і до 20 квітня цього року трохи менше півтисячі тіл наших загиблих оборонців були знайдені саме нашими військовими пошуковими групами. Ще трохи більше півтисячі тіл окупантів було зібрано і доставлено до визначених місць зберігання".

Деталі: За словами Лямзіна, пошукові групи відпрацювали майже 600 локацій.

Він також пояснив, що пошукові групи ЗСУ проводять роботи у місцях, куди не можуть дістатися співробітники офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти.

Нагадаємо: Станом на квітень 2023 року зниклими безвісти вважають приблизно 7 тисяч українських військовослужбовців.

Теми: Збройні силивійна
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