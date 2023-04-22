Пошукові групи ЗСУ знайшли тіла майже 500 зниклих безвісти українських захисників

Від початку повномасштабного вторгнення РФ пошукові групи Збройних сил України знайшли майже 500 тіл зниклих безвісти українських бійців.

Джерело: начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ полковник Володимир Лямзін, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "З початку повномасштабного вторгнення і до 20 квітня цього року трохи менше півтисячі тіл наших загиблих оборонців були знайдені саме нашими військовими пошуковими групами. Ще трохи більше півтисячі тіл окупантів було зібрано і доставлено до визначених місць зберігання".

Деталі: За словами Лямзіна, пошукові групи відпрацювали майже 600 локацій.

Він також пояснив, що пошукові групи ЗСУ проводять роботи у місцях, куди не можуть дістатися співробітники офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти.

Нагадаємо: Станом на квітень 2023 року зниклими безвісти вважають приблизно 7 тисяч українських військовослужбовців.