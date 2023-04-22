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Поисковые группы ВСУ нашли тела почти 500 пропавших без вести украинских защитников

"Украинская правда"Суббота, 22 апреля 2023, 02:55
Поисковые группы ВСУ нашли тела почти 500 пропавших без вести украинских защитников
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО SHUTTERSTOCK

С начала полномасштабного вторжения РФ поисковые группы Вооруженных сил Украины нашли почти 500 тел пропавших без вести украинских бойцов.

Источник: начальник Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ полковник Владимир Лямзин, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "С начала полномасштабного вторжения и до 20 апреля этого года чуть менее полутысячи тел наших погибших защитников были найдены именно нашими военными поисковыми группами. Еще чуть более полутысячи тел оккупантов было собрано и доставлено в определенные места хранения".

Детали: По словам Лямзина, поисковые группы отработали почти 600 локаций.

Он также пояснил, что поисковые группы ВСУ проводят работы в местах, куда не могут добраться сотрудники офиса Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести.

Напомним: По состоянию на апрель 2023 года пропавшими без вести считают примерно 7 тысяч украинских военнослужащих.

Темы: Вооруженные силывойна
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