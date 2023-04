Португалія передасть Україні 5 бронемашин

За підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" міністерка національної оборони Португалії Елена Каррейрас повідомила, що її країна передасть Україні 5 бронеавтомобілів.

Джерело: Міністерство національної оборони Португалії у Twitter

Деталі: Португалія відправить в Україну п'ять броньованих рятувальних і медичних машин – три типу M113 і дві типу M577, йдеться у повідомленні.

Portugal🇵🇹 vai enviar para a Ucrânia🇺🇦 cinco viaturas blindadas de socorro e apoio médico – 3 do tipo M113 e 2 do tipo M577 – anunciou a ministra Helena Carreiras na reunião do Grupo de Contacto para a Defesa da #Ucrânia, em Ramstein, na Alemanha. pic.twitter.com/ARudgSAZN6