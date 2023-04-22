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Португалія передасть Україні 5 бронемашин

"Українська правда"Субота, 22 квітня 2023, 04:33
Португалія передасть Україні 5 бронемашин
Бронетранспортери М113. Скріншот з відео

За підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" міністерка національної оборони Португалії Елена Каррейрас повідомила, що її країна передасть Україні 5 бронеавтомобілів.

Джерело: Міністерство національної оборони Португалії у Twitter

Деталі: Португалія відправить в Україну п'ять броньованих рятувальних і медичних машин – три типу M113 і дві типу M577, йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало:

  • 21 квітня учасники зустрічі у форматі "Рамштайн" підписали протокол про наміри щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування та обслуговування основних бойових танків Leopard 2, поставлених раніше до України. 
  • На засіданні Контактної групи Чехія висловила готовність модернізувати ще кількадесят танків Т-72 у межах партнерського проєкту зі США та Нідерландами, аби посилити військову підтримку Києва.
  • Міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце оголосила на "Рамштайні" про рішення передати Києву всі наявні в латвійської сторони переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Теми: ПортугаліяУкраїнаРамштайн
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