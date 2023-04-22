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Португалия передаст Украине 5 бронемашин

"Украинская правда"Суббота, 22 апреля 2023, 04:33
Португалия передаст Украине 5 бронемашин
Бронетранспортеры М113. Скриншот из видео

По итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" министр национальной обороны Португалии Елена Каррейрас сообщила, что ее страна передаст Украине 5 бронеавтомобилей.

Источник: Министерство национальной обороны Португалии в Twitter

Детали: Португалия отправит в Украину пять бронированных спасательных и медицинских машин – три типа M113 и две типа M577, говорится в сообщении.

Что этому предшествовало:

  • 21 апреля участники встречи в формате "Рамштайн" подписали протокол о намерениях по созданию в Польше Центра технического обслуживания и обслуживания основных боевых танков Leopard 2, поставленных ранее в Украину.
  • На заседании Контактной группы Чехия выразила готовность модернизировать еще несколько десятков танков Т-72 в рамках партнерского проекта с США и Нидерландами, чтобы усилить военную поддержку Киева.
  • Министр обороны Латвии Инара Мурниеце объявила на "Рамштайн" о решении передать Киеву все имеющиеся у латвийской стороны переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Темы: ПортугалияУкраинаРамштайн
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