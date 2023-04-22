Португалия передаст Украине 5 бронемашин

По итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" министр национальной обороны Португалии Елена Каррейрас сообщила, что ее страна передаст Украине 5 бронеавтомобилей.

Источник: Министерство национальной обороны Португалии в Twitter

Детали: Португалия отправит в Украину пять бронированных спасательных и медицинских машин – три типа M113 и две типа M577, говорится в сообщении.

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Portugal🇵🇹 vai enviar para a Ucrânia🇺🇦 cinco viaturas blindadas de socorro e apoio médico – 3 do tipo M113 e 2 do tipo M577 – anunciou a ministra Helena Carreiras na reunião do Grupo de Contacto para a Defesa da #Ucrânia, em Ramstein, na Alemanha. pic.twitter.com/ARudgSAZN6 — Defesa Nacional (@defesa_pt) April 21, 2023

Что этому предшествовало:

21 апреля участники встречи в формате "Рамштайн" подписали протокол о намерениях по созданию в Польше Центра технического обслуживания и обслуживания основных боевых танков Leopard 2, поставленных ранее в Украину.

На заседании Контактной группы Чехия выразила готовность модернизировать еще несколько десятков танков Т-72 в рамках партнерского проекта с США и Нидерландами, чтобы усилить военную поддержку Киева.

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце объявила на "Рамштайн" о решении передать Киеву все имеющиеся у латвийской стороны переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.