Португалия передаст Украине 5 бронемашин

По итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" министр национальной обороны Португалии Елена Каррейрас сообщила, что ее страна передаст Украине 5 бронеавтомобилей.

Источник: Министерство национальной обороны Португалии в Twitter

Детали: Португалия отправит в Украину пять бронированных спасательных и медицинских машин – три типа M113 и две типа M577, говорится в сообщении.

Portugal🇵🇹 vai enviar para a Ucrânia🇺🇦 cinco viaturas blindadas de socorro e apoio médico – 3 do tipo M113 e 2 do tipo M577 – anunciou a ministra Helena Carreiras na reunião do Grupo de Contacto para a Defesa da #Ucrânia, em Ramstein, na Alemanha. pic.twitter.com/ARudgSAZN6