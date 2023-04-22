Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ISW пояснив, чому Пригожин закликав Кремль закінчити "СВО"

"Українська правда"Субота, 22 квітня 2023, 05:48
ISW пояснив, чому Пригожин закликав Кремль закінчити СВО
ЗАСНОВНИК "ПВК ВАГНЕР" ЄВГЕНІЙ ПРИГОЖИН, GETTY IMAGES

Заклики Євгена Пригожина до Кремля закінчити так звану "СВО" та зосередитися на закріпленні російських сил на окупованих територіях може свідчити про те, що засновник ПВК "Вагнер" знайшов союзників у Міністерстві оборони РФ, які підтримують тимчасове заморожування війни в України.

Джерело: звіт Інституту вивчення війни

Деталі: Аналітики ISW наголошують, що на початку квітня Пригожин публічно відновив співпрацю з Міноборони РФ та, схоже, повернув собі частину наданих Кремлем привілеїв після багатомісячної ворожнечі з російським військовим командуванням.

В інституті вважають, що співпраця Пригожина з Міноборони РФ вказує на те, що очільник "Вагнера", ймовірно, досягнув домовленостей з російським військовим командуванням, запропонувавши Путіну виступити з пропозицією про тимчасове припинення вогню. Таким чином, йдеться у звіті, Пригожин хоче повернути собі можливість нарощувати сили та розширити політичні перспективи напередодні парламентських і президентських виборів у РФ.

В інституті зауважили, що раніше Пригожин також критикував максималістські цілі Путіна щодо війни в Україні та робив песимістичні прогнози про те, скільки часу знадобиться РФ для захоплення Донбасу. Відповідні заяви, припустили в ISW, ймовірно, є частиною наративу про припинення вогню.

Аналітики інституту також відзначили, що клуб "Розгніваних патріотів", одним з очільників якого є Ігор Гіркін, нещодавно звинуватив Пригожина в підтримці зусиль, спрямованих на заморожування війни в Україні.

"Це звинувачення може свідчити про те, що Пригожин знайшов покровителя, ймовірно пов'язаного з російським Міноборони, який підтримує тимчасове заморожування війни в Україні з політичних причин", – йдеться у звіті.

ВІДЕО ДНЯ

"Тимчасове припинення вогню в Україні і затягування війни піде лише на користь Росії, оскільки дозволить їй відновити свої сили і послабити підтримку України з боку Заходу. Росія використовуватиме окуповані території України як плацдарм для майбутніх наступальних операцій після того, як відновить свою боєздатність", – підсумували в ISW.

Теми: ПригожинПутінВагнервійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела

Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"

До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент

Качинський бачить ознаки того, що війна може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням

У Байдена вважають, що невдача при контрнаступі може скорегувати цілі Києва – ЗМІ

Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов

Усі новини...
Пригожин
Пригожин заявив, що син Пєскова воював у складі ПВК "Вагнер"
В Кремлі багато "мікротріщин", а заяви Пригожина відображають настрої російської еліти – ГУР
Пригожин закликає Путіна оголосити про закінчення "СВО"
Останні новини
05:15
Пригожин повернув собі прихильність Кремля – ISW
04:10
У Криму окупанти провели рейди в пошуках партизан – ЦНС
03:22
ЄС і Японія не підтримали план США про заборону майже всього експорту до РФ – ЗМІ
02:33
ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела
01:43
Танки Abrams, на яких українські військові навчатимуться у Німеччині, не поїдуть на фронт
00:58
Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"
00:18
Сумщина: росіяни за добу обстріляли 7 громад
23:57
Український виробник спортивного спорядження виходить на ринок Румунії
23:41
Уряд Іспанії затвердив додаткові 8 млрд євро на оборонні витрати
23:26
Литва вперше в історії відключилася від російської енергосистеми
Усі новини...
Реклама: