ISW объяснил, почему Пригожин призвал Кремль закончить "СВО"

Призывы Евгения Пригожина к Кремлю закончить так называемую "СВО" и сосредоточиться на закреплении российских сил на оккупированных территориях может свидетельствовать о том, что основатель ЧВК "Вагнер" нашел союзников в Министерстве обороны РФ, которые поддерживают временное замораживание войны в Украине.

Источник: отчет Института изучения войны

Детали: Аналитики ISW отмечают, что в начале апреля Пригожин публично возобновил сотрудничество с Минобороны РФ и, похоже, вернул себе часть предоставленных Кремлем привилегий после многомесячной вражды с российским военным командованием.

В институте считают, что сотрудничество Пригожина с Минобороны РФ указывает на то, что глава "Вагнера", вероятно, достиг договоренностей с российским военным командованием, предложив Путину выступить с предложением о временном прекращении огня. Таким образом, говорится в отчете, Пригожин хочет вернуть себе возможность наращивать силы и расширить политические перспективы накануне парламентских и президентских выборов в РФ.

В институте отметили, что ранее Пригожин также критиковал максималистские цели Путина относительно войны в Украине и делал пессимистические прогнозы о том, сколько времени понадобится РФ для захвата Донбасса. Соответствующие заявления, предположили в ISW, вероятно, являются частью нарратива о прекращении огня.

Аналитики института также отметили, что клуб "Разгневанных патриотов", одним из руководителей которого является Игорь Гиркин, недавно обвинил Пригожина в поддержке усилий, направленных на замораживание войны в Украине.

"Это обвинение может свидетельствовать о том, что Пригожин нашел покровителя, вероятно связанного с российским Минобороны, который поддерживает временное замораживание войны в Украине по политическим причинам", – говорится в отчете.

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"Временное прекращение огня в Украине и затягивание войны пойдет только на пользу России, поскольку позволит ей восстановить свои силы и ослабить поддержку Украины со стороны Запада. Россия будет использовать оккупированные территории Украины как плацдарм для будущих наступательных операций после того, как восстановит свою боеспособность", – подытожили в ISW.