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У Криму спрацювала ППО – окупанти

Роман ПетренкоСубота, 22 квітня 2023, 10:23
У Криму спрацювала ППО – окупанти
ФОТО: РИА НОВОСТИ

Окупанти заявили, що в Криму спрацювала система протиповітряної оборони, жертв немає.

Джерело: так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов у Telegram

Пряма мова Аксьонова: "Системи протиповітряної оборони відпрацювали в небі над Кримом, жертв і руйнувань немає".

Деталі: Аксьонов закликає мешканців окупованого півострова "дотримуватися спокою".

Нагадаємо: Вранці в суботу 22 квітня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибух в окупованому росіянами місті.

Теми: КримППОокупаціяРосія
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