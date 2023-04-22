У Криму спрацювала ППО – окупанти
Субота, 22 квітня 2023, 10:23
Окупанти заявили, що в Криму спрацювала система протиповітряної оборони, жертв немає.
Джерело: так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов у Telegram
Пряма мова Аксьонова: "Системи протиповітряної оборони відпрацювали в небі над Кримом, жертв і руйнувань немає".
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Деталі: Аксьонов закликає мешканців окупованого півострова "дотримуватися спокою".
Нагадаємо: Вранці в суботу 22 квітня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибух в окупованому росіянами місті.
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