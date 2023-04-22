У Криму спрацювала ППО – окупанти

Окупанти заявили, що в Криму спрацювала система протиповітряної оборони, жертв немає.

Джерело: так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов у Telegram

Пряма мова Аксьонова: "Системи протиповітряної оборони відпрацювали в небі над Кримом, жертв і руйнувань немає".

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Деталі: Аксьонов закликає мешканців окупованого півострова "дотримуватися спокою".

Нагадаємо: Вранці в суботу 22 квітня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибух в окупованому росіянами місті.