В Крыму сработала ППО – оккупанты
Суббота, 22 апреля 2023, 10:23
Оккупанты заявили, что в Крыму сработала система противовоздушной обороны, жертв нет.
Источник: так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов в Telegram
Прямая речь Аксенова: "Системы противовоздушной обороны отработали в небе над Крымом, жертв и разрушений нет".
Детали: Аксенов призывает жителей оккупированного полуострова "соблюдать спокойствие".
Напомним: Утром в субботу 22 апреля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрыве в оккупированном россиянами городе.