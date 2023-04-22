В Крыму сработала ППО – оккупанты

Оккупанты заявили, что в Крыму сработала система противовоздушной обороны, жертв нет.

Источник: так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов в Telegram

Прямая речь Аксенова: "Системы противовоздушной обороны отработали в небе над Крымом, жертв и разрушений нет".

Детали: Аксенов призывает жителей оккупированного полуострова "соблюдать спокойствие".

Напомним: Утром в субботу 22 апреля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрыве в оккупированном россиянами городе.