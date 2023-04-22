В окупованому Мелітополі стався вибух у локомотивному депо, згорів тепловоз - мер

Ранковий вибух в окупованому Мелітополі стався на території локомотивного депо.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону і в Telegram, призначений Росією гауляйтер Запорізької області Євген Балицький у Telegram

Пряма мова Федорова: "Сьогодні о 7.45 був черговий вибух у нашому тимчасово окупованому Мелітополі. Він був одиночний, вибухнуло знову біля мелітопольського депо. За останні три тижні біля мелітопольського депо вибухало щонайменше тричі".

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Деталі: Федоров зазначив, що останнім часом окупанти доставляли вантажі до Мелітополя дизельними потягами. "За попередньою інформацією, саме один з "дизелів" тепер не зможе доставляти ні боєприпаси, ні людський ресурс. В черговий раз логістичний ресурс для рашистів став ще складнішим", - сказав він.

У Telegram Федоров зазначив, що в мелітопольському депо вибухнув наповнений паливом тепловоз.

"Мінус наповнений паливом тепловоз, який вранці раптово вибухнув у районі депо, під носом озброєної охорони. Кажуть добре палав: гасили-гасили, та не врятували", - зазначив мер.

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Гауляйтер Запорізької області Євген Балицький підтвердив інформацію про вибух у мелітопольському депо.

"Сьогодні о 07:45 стався підрив на території Мелітопольського локомотивного депо, на території цивільного об'єкта", - написав він, поклавши відповідальність на українських диверсантів.

Що передувало: Вранці в суботу мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибух в окупованому росіянами місті.