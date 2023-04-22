В оккупированном Мелитополе произошел взрыв в локомотивном депо, сгорел тепловоз - мэр

Утренний взрыв в оккупированном Мелитополе произошел на территории локомотивного депо.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона и в Telegram, назначенный Россией гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram

Прямая речь Федорова: "Сегодня в 7.45 был очередной взрыв в нашем временно оккупированном Мелитополе. Он был одиночный, взорвалось снова возле мелитопольского депо. За последние три недели возле мелитопольского депо взрывалось минимум трижды".

Реклама:

Детали: Федоров отметил, что в последнее время оккупанты доставляли грузы в Мелитополь дизельными поездами. "По предварительной информации, именно один из "дизелей" теперь не сможет доставлять ни боеприпасы, ни человеческий ресурс. В очередной раз логистический ресурс для рашистов стал еще сложнее", - сказал он.

В Telegram Федоров отметил, что в мелитопольском депо взорвался наполненный топливом тепловоз.

"Минус наполненный топливом тепловоз, который утром внезапно взорвался в районе депо, под носом вооруженной охраны. Говорят, хорошо горел: тушили-тушили, но не спасли", - отметил мэр.

ВИДЕО ДНЯ

Гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил информацию о взрыве в мелитопольском депо.

"Сегодня в 07:45 произошел подрыв на территории Мелитопольского локомотивного депо, на территории гражданского объекта", - написал он, возложив ответственность на украинских диверсантов.

Что предшествовало: Утром в субботу мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрыве в оккупированном россиянами городе.