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На Херсонщині цивільний загинув, підірвавшись на вибухівці

Катерина ТищенкоСубота, 22 квітня 2023, 20:12
На Херсонщині цивільний загинув, підірвавшись на вибухівці
ілюстративне фото Getty Images

На Херсонщині мирний житель загинув, підірвавшись на залишеній росіянами вибухівці.

Джерело: Херcонська ОВА

Дослівно: "У Великоолександрівській громаді через вибухівку, залишену росіянами, загинув мирний житель.

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Трагедія сталася на березі річки Інгулець, між селами Давидів Брід та Білогірка. Там 30-річний чоловік натрапив на російський вибухонебезпечний предмет. Він отримав травми несумісні з життям".

Деталі: В ОВА нагадали, що на Херсонщині надзвичайно висока мінна небезпека. Зоною підвищеної небезпеки є узбережжя водойм, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, пустирі.

Що передувало: У Міноборони в суботу повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах в Україні загинуло 124 особи, з них 6 дітей.

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Теми: Херсонська областьмінуваннявійна
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