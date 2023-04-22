На Херсонщине гражданский погиб, подорвавшись на взрывчатке

На Херсонщине мирный житель погиб, подорвавшись на оставленной россиянами взрывчатке.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "В Великоалександровской громаде из-за взрывчатки, оставленной россиянами, погиб мирный житель.

Трагедия произошла на берегу реки Ингулец, между селами Давыдов Брод и Белогорка. Там 30-летний мужчина наткнулся на российский взрывоопасный предмет. Он получил травмы несовместимые с жизнью".

Детали: В ОВА напомнили, что на Херсонщине чрезвычайно высокая минная опасность. Зоной повышенной опасности является побережье водоемов, поля, лесополосы, обочины дорог, пустыри.

Что предшествовало: В Минобороны в субботу сообщили, что с начала полномасштабного вторжения России в результате подрыва на взрывоопасных предметах в Украине погибло 124 человека, из них 6 детей.