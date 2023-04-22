Зеленський: Одне з ключових завдань – прибрати можливості РФ обходити санкції

Президент Володимир Зеленський називає одним з ключових завдань усіх, хто прагне швидшого завершення війни, прибрати будь-які можливості для Росії обходити санкції.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Наші санкційні пакети детально опрацьовуються, зокрема, щодо синхронізації з партнерами. Це одне з ключових наших спільних завдань – абсолютно усіх, хто прагне швидшого завершення війни, швидшої нашої перемоги – прибрати будь-які можливості для Росії обходити санкції. Кожна російська схема, яка дає змогу обійти санкції, додає часу цій війні, додає можливостей агресору.

Відповідно, що жорсткіший санкційний режим проти Росії, що більше обмежень проти держави-терориста й усіх повʼязаних із нею осіб, проти всієї російської економіки війни, то швидшим буде й завершення агресії. І я дякую всім у світі, хто це розуміє".

Деталі: Зеленський нагадав, що у суботу набули чинності три нових санкційних рішення щодо тих, хто вкладається в російську агресію й підтримує її.

"Передусім це черговий пакет санкцій проти російського ВПК – підприємств, які забезпечують армію-терориста. Цього разу до санкційних списків додано 322 компанії – виробники зброї, комплектувальних тощо. Інші два санкційні списки – це фізичні та юридичні особи, які допомагають обходити санкції проти Росії, тримають майно воєнних злочинців та залучені до знищення свободи як на території самої Росії, так і на нашій землі", - сказав він.

Зеленський також відзначив важливість початку глобальної обмежувальної роботи щодо російської атомної галузі.

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"Ця галузь не лише генерує кошти для бюджету агресора, а й допомагає ставити в залежність інші держави, на території яких реалізуються нібито "енергетичні" атомні проекти. Будь-яка енергетика для Кремля – це зброя. Атомна енергетика для них – це також зброя. І саме це, до речі, відбувається на Запорізькій атомній станції, яку Росія використовує саме як зброю для шантажу світу. Для шантажу катастрофою", - наголосив президент.

Що передувало: Зеленський 22 квітня запровадив санкції проти сотень російських фізичних та юридичних осіб, серед яких КПРФ, ЦВК РФ та ЛДПР.