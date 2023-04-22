Зеленський: Одне з ключових завдань – прибрати можливості РФ обходити санкції

Президент Володимир Зеленський називає одним з ключових завдань усіх, хто прагне швидшого завершення війни, прибрати будь-які можливості для Росії обходити санкції.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Наші санкційні пакети детально опрацьовуються, зокрема, щодо синхронізації з партнерами. Це одне з ключових наших спільних завдань – абсолютно усіх, хто прагне швидшого завершення війни, швидшої нашої перемоги – прибрати будь-які можливості для Росії обходити санкції. Кожна російська схема, яка дає змогу обійти санкції, додає часу цій війні, додає можливостей агресору.

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Відповідно, що жорсткіший санкційний режим проти Росії, що більше обмежень проти держави-терориста й усіх повʼязаних із нею осіб, проти всієї російської економіки війни, то швидшим буде й завершення агресії. І я дякую всім у світі, хто це розуміє".

Деталі: Зеленський нагадав, що у суботу набули чинності три нових санкційних рішення щодо тих, хто вкладається в російську агресію й підтримує її.

"Передусім це черговий пакет санкцій проти російського ВПК – підприємств, які забезпечують армію-терориста. Цього разу до санкційних списків додано 322 компанії – виробники зброї, комплектувальних тощо. Інші два санкційні списки – це фізичні та юридичні особи, які допомагають обходити санкції проти Росії, тримають майно воєнних злочинців та залучені до знищення свободи як на території самої Росії, так і на нашій землі", - сказав він.

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Зеленський також відзначив важливість початку глобальної обмежувальної роботи щодо російської атомної галузі.

"Ця галузь не лише генерує кошти для бюджету агресора, а й допомагає ставити в залежність інші держави, на території яких реалізуються нібито "енергетичні" атомні проекти. Будь-яка енергетика для Кремля – це зброя. Атомна енергетика для них – це також зброя. І саме це, до речі, відбувається на Запорізькій атомній станції, яку Росія використовує саме як зброю для шантажу світу. Для шантажу катастрофою", - наголосив президент.

Що передувало: Зеленський 22 квітня запровадив санкції проти сотень російських фізичних та юридичних осіб, серед яких КПРФ, ЦВК РФ та ЛДПР.