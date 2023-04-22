Зеленский: Одна из ключевых задач – убрать возможности РФ обходить санкции

Президент Владимир Зеленский называет одной из ключевых задач всех, кто стремится к скорейшему завершению войны, убрать любые возможности для России обходить санкции.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Наши санкционные пакеты детально прорабатываются, в частности, по синхронизации с партнерами. Это одна из ключевых наших общих задач – абсолютно всех, кто стремится к более быстрому завершению войны, быстрой нашей победе – убрать любые возможности для России обходить санкции. Каждая российская схема, которая позволяет обойти санкции, добавляет времени этой войне, добавляет возможностей агрессору.

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Соответственно, чем жестче санкционный режим против России, чем больше ограничений против государства-террориста и всех связанных с ним лиц, против всей российской экономики войны, тем быстрее будет и завершение агрессии. И я благодарю всех в мире, кто это понимает".

Детали: Зеленский напомнил, что в субботу вступили в силу три новых санкционных решения в отношении тех, кто вкладывается в российскую агрессию и поддерживает ее.

"Прежде всего это очередной пакет санкций против российского ВПК – предприятий, которые обеспечивают армию-террориста. На этот раз в санкционные списки добавлено 322 компании – производители оружия, комплектующих и тому подобное. Другие два санкционных списка – это физические и юридические лица, которые помогают обходить санкции против России, держат имущество военных преступников и вовлечены в уничтожение свободы как на территории самой России, так и на нашей земле", - сказал он.

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Зеленский также отметил важность начала глобальной ограничительной работы в отношении российской атомной отрасли.

"Эта отрасль не только генерирует средства для бюджета агрессора, но и помогает ставить в зависимость другие государства, на территории которых реализуются якобы "энергетические" атомные проекты. Любая энергетика для Кремля – это оружие. Атомная энергетика для них – это также оружие. И именно это, кстати, происходит на Запорожской атомной станции, которую Россия использует именно как оружие для шантажа мира. Для шантажа катастрофой", – подчеркнул президент.

Что предшествовало: Зеленский 22 апреля ввел санкции против сотен российских физических и юридических лиц, среди которых КПРФ, ЦИК РФ и ЛДПР.