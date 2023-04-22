Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Одна из ключевых задач – убрать возможности РФ обходить санкции

Катерина ТищенкоСуббота, 22 апреля 2023, 21:41
Зеленский: Одна из ключевых задач – убрать возможности РФ обходить санкции
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский называет одной из ключевых задач всех, кто стремится к скорейшему завершению войны, убрать любые возможности для России обходить санкции.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Наши санкционные пакеты детально прорабатываются, в частности, по синхронизации с партнерами. Это одна из ключевых наших общих задач – абсолютно всех, кто стремится к более быстрому завершению войны, быстрой нашей победе – убрать любые возможности для России обходить санкции. Каждая российская схема, которая позволяет обойти санкции, добавляет времени этой войне, добавляет возможностей агрессору.

Соответственно, чем жестче санкционный режим против России, чем больше ограничений против государства-террориста и всех связанных с ним лиц, против всей российской экономики войны, тем быстрее будет и завершение агрессии. И я благодарю всех в мире, кто это понимает".

Детали: Зеленский напомнил, что в субботу вступили в силу три новых санкционных решения в отношении тех, кто вкладывается в российскую агрессию и поддерживает ее.

"Прежде всего это очередной пакет санкций против российского ВПК – предприятий, которые обеспечивают армию-террориста. На этот раз в санкционные списки добавлено 322 компании – производители оружия, комплектующих и тому подобное. Другие два санкционных списка – это физические и юридические лица, которые помогают обходить санкции против России, держат имущество военных преступников и вовлечены в уничтожение свободы как на территории самой России, так и на нашей земле", - сказал он.

Зеленский также отметил важность начала глобальной ограничительной работы в отношении российской атомной отрасли.

ВИДЕО ДНЯ

"Эта отрасль не только генерирует средства для бюджета агрессора, но и помогает ставить в зависимость другие государства, на территории которых реализуются якобы "энергетические" атомные проекты. Любая энергетика для Кремля – это оружие. Атомная энергетика для них – это также оружие. И именно это, кстати, происходит на Запорожской атомной станции, которую Россия использует именно как оружие для шантажа мира. Для шантажа катастрофой", – подчеркнул президент.

Что предшествовало: Зеленский 22 апреля ввел санкции против сотен российских физических и юридических лиц, среди которых КПРФ, ЦИК РФ и ЛДПР.

Темы: ЗеленскийсанкцииРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено, фотоКитай отправит с визитом в Украину дипломата, который был послом в РФ

фотоЗеленский назначил посла в Китае

фото, видеоНа Кипре загорелся российский культурный центр: кто-то бросил коктейль Молотова

фотоПрезидент Италии высказался за скорейшее вступление Украины в ЕС

Зеленский поговорил с Си Цзиньпином

Рис по 26 грн за кг: ГУР покупает некоторые продукты вдвое дешевле, чем Минобороны

Все новости...
Зеленский
Зеленский ввел санкции против российских партий и ЦИК РФ
Зеленский подписал закон о запрете пропаганды российской имперской политики
Украина и ее "если бы"
Последние новости
16:49
В Париже приветствовали разговор Зеленского и лидера Китая, о котором просил Макрон
16:43
"Укрэнерго" проверят из-за остановки экспорта в Словакию: убытки составляют до 20 млн в сутки
16:36
В университете Богомольца не имеют данных о медобразовании "психотерапевта" Спартака Субботы
16:30
обновлено, фотоКитай отправит с визитом в Украину дипломата, который был послом в РФ
16:12
Украина выменяла у России еще 44 пленных, среди них 2 гражданских
16:07
Итальянское агентство SACE выделит дополнительный миллиард евро для Украины - Шмыгаль
15:50
видеоКомандующий Воздушных сил протестировал ЗРК "Patriot"
15:45
Boeing ликвидирует "дочку" в Беларуси
15:42
фотоЗеленский назначил посла в Китае
15:32
Домашние рабочие: трудоустройство в домохозяйствах станет официальным
Все новости...
Реклама: