Зеленский: Одна из ключевых задач – убрать возможности РФ обходить санкции

Президент Владимир Зеленский называет одной из ключевых задач всех, кто стремится к скорейшему завершению войны, убрать любые возможности для России обходить санкции.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Наши санкционные пакеты детально прорабатываются, в частности, по синхронизации с партнерами. Это одна из ключевых наших общих задач – абсолютно всех, кто стремится к более быстрому завершению войны, быстрой нашей победе – убрать любые возможности для России обходить санкции. Каждая российская схема, которая позволяет обойти санкции, добавляет времени этой войне, добавляет возможностей агрессору.

Соответственно, чем жестче санкционный режим против России, чем больше ограничений против государства-террориста и всех связанных с ним лиц, против всей российской экономики войны, тем быстрее будет и завершение агрессии. И я благодарю всех в мире, кто это понимает".

Детали: Зеленский напомнил, что в субботу вступили в силу три новых санкционных решения в отношении тех, кто вкладывается в российскую агрессию и поддерживает ее.

"Прежде всего это очередной пакет санкций против российского ВПК – предприятий, которые обеспечивают армию-террориста. На этот раз в санкционные списки добавлено 322 компании – производители оружия, комплектующих и тому подобное. Другие два санкционных списка – это физические и юридические лица, которые помогают обходить санкции против России, держат имущество военных преступников и вовлечены в уничтожение свободы как на территории самой России, так и на нашей земле", - сказал он.

Зеленский также отметил важность начала глобальной ограничительной работы в отношении российской атомной отрасли.

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"Эта отрасль не только генерирует средства для бюджета агрессора, но и помогает ставить в зависимость другие государства, на территории которых реализуются якобы "энергетические" атомные проекты. Любая энергетика для Кремля – это оружие. Атомная энергетика для них – это также оружие. И именно это, кстати, происходит на Запорожской атомной станции, которую Россия использует именно как оружие для шантажа мира. Для шантажа катастрофой", – подчеркнул президент.

Что предшествовало: Зеленский 22 апреля ввел санкции против сотен российских физических и юридических лиц, среди которых КПРФ, ЦИК РФ и ЛДПР.