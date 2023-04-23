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Окупанти вимагають від мешканців лівобережної Херсонщини покинути домівки – ЦНС

"Українська правда"Неділя, 23 квітня 2023, 00:51
Окупанти вимагають від мешканців лівобережної Херсонщини покинути домівки – ЦНС
Знак "Нова Каховка". Фото з Вікіпедії

Російські загарбники вимагають від мешканців лівого берега Херсонської області, які проживають вздовж Дніпра, залишити домівки і виїхати з регіону.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "У Новій Каховці та смт. Дніпряни окупанти повідомили місцевим мешканцям, що ті, хто проживає на першій береговій лінії Дніпра, мають терміново покинути помешкання".

Деталі: За даними ЦНС, ворог розташовує військову техніку в житлових районах цих населених пунктів.

Нагадаємо: У захопленому Енергодарі Запорізької області окупанти посилили перевірки місцевих мешканців.

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Теми: Херсонська областьокупаціяРосія
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