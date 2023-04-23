Оккупанты требуют от жителей левобережной Херсонщины покинуть дома – ЦНС
Воскресенье, 23 апреля 2023, 00:51
Российские захватчики требуют от жителей левого берега Херсонской области, проживающих вдоль Днепра, покинуть дома и уехать из региона.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "В Новой Каховке и пгт. Днепряне оккупанты сообщили местным жителям, что те, кто проживает на первой береговой линии Днепра, должны срочно покинуть жилье".
Детали: По данным ЦНС, враг располагает военную технику в жилых районах этих населенных пунктов.
Напомним: В захваченном Энергодаре Запорожской области оккупанты усилили проверки местных жителей.
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