Окупанти посилили перевірки українців в Енергодарі – ЦНС

У захопленому Енергодарі Запорізької області окупанти посилили перевірки місцевих мешканців.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "В Енергодарі почастішали випадки перевірок на блокпостах місцевих мешканців. Перевіряють мобільні телефони на наявність українських додатків і фотогалерею. Також перевіряють наявність російського паспорта".

Деталі: За даними ЦНС, в окупованому місті ворог вибірково здійснює обшуки квартир у пошуках "диверсантів".

"У квартирах перевіряють гаджети і навіть шукають "екстремістську літературу". Все це відбувається в межах "підготовки до контрнаступу", який росіяни очікують на цій ділянці фронту", – повідомили у Спротиві.

Нагадаємо: Раніше ЦНС повідомляв, що в Енергодарі росіяни займаються мародерством закладів освіти.