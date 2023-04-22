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Окупанти посилили перевірки українців в Енергодарі – ЦНС

"Українська правда"Субота, 22 квітня 2023, 02:15
Окупанти посилили перевірки українців в Енергодарі – ЦНС
Російські військові на окупованих територіях. Ілюстративне фото Getty Images

У захопленому Енергодарі Запорізької області окупанти посилили перевірки місцевих мешканців.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "В Енергодарі почастішали випадки перевірок на блокпостах місцевих мешканців. Перевіряють мобільні телефони на наявність українських додатків і  фотогалерею. Також перевіряють наявність російського паспорта".

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Деталі: За даними ЦНС, в окупованому місті ворог вибірково здійснює обшуки квартир у пошуках "диверсантів".

"У квартирах перевіряють гаджети і навіть шукають "екстремістську літературу". Все це відбувається в межах "підготовки до контрнаступу", який росіяни очікують на цій ділянці фронту", – повідомили у Спротиві.

Нагадаємо: Раніше ЦНС повідомляв, що в Енергодарі росіяни займаються мародерством закладів освіти.

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Теми: ЕнергодарокупаціяРосія
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