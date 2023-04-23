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Українські сили висадилися на лівому березі Херсонщини – ISW

"Українська правда"Неділя, 23 квітня 2023, 05:25
Українські сили висадилися на лівому березі Херсонщини – ISW
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ. ФОТО WIKIMAPIA.ORG

Інститут вивчення війни стверджує, що українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Джерело: звіт ISW  

Деталі: Аналітики інституту заявили, що російські "воєнкори" надали достатньо географічно прив'язаних відеоматеріалів і текстових повідомлень, які підтверджують, що українські сили зайняли позиції на східному березі Херсонської області.

"Геолокаційні кадри, опубліковані російським блогером 22 квітня, показують, що українські сили зайняли позиції на березі Дніпра на північ від Олешок (7 км на південний захід від Херсона) і просунулися до північної околиці населеного пункту на трасі Е97, а також на захід від Дачі (10 км на південь від Херсона).

Ці кадри також вказують на те, що російські війська можуть не контролювати острови на річках Кінка та Чайка, розташовані менш ніж за півкілометра на північ від геолокаційних позицій українських військових біля Антонівського мосту", – йдеться у звіті ISW.

В інституті зазначили, що 20 і 22 квітня російські "воєнкори" стверджували, що українські сили утримують позиції на східному березі Херсонської області вже кілька тижнів, встановили стабільні лінії постачання до цих позицій і регулярно здійснюють вилазки, що вказує на відсутність російського контролю над цим районом.

В ISW відзначили, що на карті бойових дій ще одного російського блогера стверджується, що російські сили не контролюють деякі острови в дельті Дніпра на південний захід від Херсона, що свідчить про можливе просування українських військ на ці острови.

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Аналітики також зауважили, що деякі російські "воєнкори" скаржилися, що низька інтенсивність вогню артилерії через надмірну централізацію російського військового командування дозволила українським військам висадитися на східному березі.

"Російські війська, можливо, надають перевагу утриманню оборони в міських районах, таких як Олешки та Нова Каховка, залишаючи острови в дельті Дніпра безлюдними. Масштаби і наміри цих українських позицій залишаються незрозумілими, так само як і здатність і готовність України утримувати стійкі позиції в цій місцевості", – повідомили в інституті.

В ISW наголосили, що вперше визнають територію на східному березі Дніпра Херсонщини такою, що контролюється Україною, оскільки лише зараз отримала надійні геолокаційні зображення українських позицій на східному березі, а також російські повідомлення з різних джерел про тривалу українську присутність на цій ділянці.

Теми: ДніпроХерсонська областьвійнаЗбройні сили
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