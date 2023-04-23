Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Данілов до "миротворців": Не садіть нас за стіл переговорів, дайте нам зброю

Роман ПетренкоНеділя, 23 квітня 2023, 10:22
Данілов до миротворців: Не садіть нас за стіл переговорів, дайте нам зброю
данілов, фото рнбо

Секретар РНБО Олексій Данілов просить політиків уникати "проросійської миротворчості", а дати Україні більше зброї.

Джерело: Данілов у Facebook

Пряма мова Данілова: "Коли мета російського агресора залишається незмінною — знищення України, ініціативи мирного врегулювання, що звучать останнім часом, — це ніщо інше як проросійська миротворчість.

Не треба нас постійно садити за стіл переговорів, дайте нам достатньо зброї. Зброя — найкращий посередник і єдиний зрозумілий для РФ аргумент спілкування".

Нагадаємо: Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто виступив за те, щоб посадити Україну та Росію за стіл переговорів за посередництва Китаю.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ДаніловпереговориРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоКитай відправить з візитом в Україну дипломата, який був послом в РФ

фотоЗеленський призначив посла в Китаї

фото, відеоНа Кіпрі загорівся російський культурний центр: хтось кинув коктейль Молотова

фотоПрезидент Італії висловився за якнайшвидший вступ України до ЄС

Зеленський поговорив із Сі Цзіньпіном

Рис по 26 грн за кг: ГУР купує деякі продукти вдвічі дешевше, ніж Міноборони

Усі новини...
Данілов
Данілов про потужний вибух у Бєлгороді: це провокація росіян для нагнітання ескалації
На Херсонщину їздив двійник Путіна – Данілов
Данілов: Ніхто не почне контрнаступ непідготовленим
Останні новини
16:43
"Укренерго" перевірять через зупинку експорту електроенергії до Словаччини: збитки сягають до 20 млн на добу
16:36
В університеті Богомольця не мають даних про медосвіту "психотерапевта" Спартака Субботи
16:30
оновленоКитай відправить з візитом в Україну дипломата, який був послом в РФ
16:12
Україна виміняла у Росії ще 44 полонених, серед них 2 цивільних
16:07
Італійське агентство SACE виділить додатковий мільярд євро для України - Шмигаль
15:50
відеоКомандувач Повітряних сил протестував ЗРК "Patriot"
15:45
Boeing ліквідовує "дочку" в Білорусі
15:42
фотоЗеленський призначив посла в Китаї
15:32
Домашні робітники: працевлаштування в домогосподарствах стане офіційним
15:28
Раді пропонують облаштувати меморіальне військове кладовище на лівому березі Києва
Усі новини...
Реклама: