Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Данілов до "миротворців": Не садіть нас за стіл переговорів, дайте нам зброю

Роман ПетренкоНеділя, 23 квітня 2023, 10:22
Данілов до миротворців: Не садіть нас за стіл переговорів, дайте нам зброю
данілов, фото рнбо

Секретар РНБО Олексій Данілов просить політиків уникати "проросійської миротворчості", а дати Україні більше зброї.

Джерело: Данілов у Facebook

Пряма мова Данілова: "Коли мета російського агресора залишається незмінною — знищення України, ініціативи мирного врегулювання, що звучать останнім часом, — це ніщо інше як проросійська миротворчість.

Реклама:

Не треба нас постійно садити за стіл переговорів, дайте нам достатньо зброї. Зброя — найкращий посередник і єдиний зрозумілий для РФ аргумент спілкування".

Нагадаємо: Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто виступив за те, щоб посадити Україну та Росію за стіл переговорів за посередництва Китаю.

Теми: ДаніловпереговориРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Усі новини...
Данілов
ЗРК С-400 в Криму знищили новою українською ракетою – Данілов
Данілов запевняє, що змін до правил мобілізації не буде
Данілов: Контрнаступ йде важко, але щодня є просування
Останні новини
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
19:40
"Чим більше Росія відступить – тим слабшою вона буде" – Зеленський
19:38
"Ніхто з партнерів не піднімав це питання": президент про непідписання містобудівного закону
19:35
Зеленський заступився за цивільних: за 1 військовим стоять 6 платників податків
19:23
Зеленський: Обрання Трампа може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
19:21
Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного
19:21
Зміни стратегії не буде, Україна має повернути всі території – президент
19:14
Зеленський: Загибель людей у Секторі Гази і в Україні – це різні речі
19:13
Зеленський пояснив, чому не може позбутись своєї команди
Усі новини...
Реклама: