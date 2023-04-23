Данілов до "миротворців": Не садіть нас за стіл переговорів, дайте нам зброю

Секретар РНБО Олексій Данілов просить політиків уникати "проросійської миротворчості", а дати Україні більше зброї.

Джерело: Данілов у Facebook

Пряма мова Данілова: "Коли мета російського агресора залишається незмінною — знищення України, ініціативи мирного врегулювання, що звучать останнім часом, — це ніщо інше як проросійська миротворчість.

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Не треба нас постійно садити за стіл переговорів, дайте нам достатньо зброї. Зброя — найкращий посередник і єдиний зрозумілий для РФ аргумент спілкування".

Нагадаємо: Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто виступив за те, щоб посадити Україну та Росію за стіл переговорів за посередництва Китаю.