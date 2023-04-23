Данилов к "миротворцам": Не сажайте нас за стол переговоров, дайте нам оружие

Секретарь СНБО Алексей Данилов просит политиков избегать "пророссийского миротворчества", а дать Украине больше оружия.

Источник: Данилов в Facebook

Прямая речь Данилова: "Когда цель российского агрессора остается неизменной - уничтожение Украины, инициативы мирного урегулирования, звучащие в последнее время, - это ничто иное как пророссийское миротворчество.

Реклама:

Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие - лучший посредник и единственный понятный для РФ аргумент общения".

Напомним: Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выступил за то, чтобы посадить Украину и Россию за стол переговоров при посредничестве Китая.