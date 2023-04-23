Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилов к "миротворцам": Не сажайте нас за стол переговоров, дайте нам оружие

Роман ПетренкоВоскресенье, 23 апреля 2023, 10:22
Данилов к миротворцам: Не сажайте нас за стол переговоров, дайте нам оружие
данилов, фото снбо

Секретарь СНБО Алексей Данилов просит политиков избегать "пророссийского миротворчества", а дать Украине больше оружия.

Источник: Данилов в Facebook

Прямая речь Данилова: "Когда цель российского агрессора остается неизменной - уничтожение Украины, инициативы мирного урегулирования, звучащие в последнее время, - это ничто иное как пророссийское миротворчество.

Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие - лучший посредник и единственный понятный для РФ аргумент общения".

Напомним: Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выступил за то, чтобы посадить Украину и Россию за стол переговоров при посредничестве Китая.

Темы: ДаниловпереговорыРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено, фотоКитай отправит с визитом в Украину дипломата, который был послом в РФ

фотоЗеленский назначил посла в Китае

фото, видеоНа Кипре загорелся российский культурный центр: кто-то бросил коктейль Молотова

фотоПрезидент Италии высказался за скорейшее вступление Украины в ЕС

Зеленский поговорил с Си Цзиньпином

Рис по 26 грн за кг: ГУР покупает некоторые продукты вдвое дешевле, чем Минобороны

Все новости...
Данилов
Данилов о мощном взрыве в Белгороде: это провокация россиян для нагнетания эскалации
На Херсонщину ездил двойник Путина – Данилов
Данилов: Никто не начнет контрнаступление неподготовленным
Последние новости
16:49
В Париже приветствовали разговор Зеленского и лидера Китая, о котором просил Макрон
16:43
"Укрэнерго" проверят из-за остановки экспорта в Словакию: убытки составляют до 20 млн в сутки
16:36
В университете Богомольца не имеют данных о медобразовании "психотерапевта" Спартака Субботы
16:30
обновлено, фотоКитай отправит с визитом в Украину дипломата, который был послом в РФ
16:12
Украина выменяла у России еще 44 пленных, среди них 2 гражданских
16:07
Итальянское агентство SACE выделит дополнительный миллиард евро для Украины - Шмыгаль
15:50
видеоКомандующий Воздушных сил протестировал ЗРК "Patriot"
15:45
Boeing ликвидирует "дочку" в Беларуси
15:42
фотоЗеленский назначил посла в Китае
15:32
Домашние рабочие: трудоустройство в домохозяйствах станет официальным
Все новости...
Реклама: