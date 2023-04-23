Гуменюк про інформацію щодо висадки ЗСУ на лівому березі: Наберіться терпіння

Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк не підтвердила і не спростувала інформацію Інституту вивчення війни щодо висадки Збройних сил на лівому березі Херсонщини.

Джерело: Гуменюк в ефірі телемарафону

Деталі: Гуменюк попросили підтвердити або спростувати інформацію – вона цього не зробила, але попросила набратися терпіння.

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Пряма мова Гуменюк: "Дуже складна робота триває, коли треба подолати таку перешкоду, як Дніпро, коли лінія фронту проходить повз широку потужну річку.

Тому умови військової операції вимагають інформаційної тиші до тих пір, поки це не буде достатньо безпечно для наших військових.

Тому тут треба набратися терпіння і навіть найкращим студентам Інституту вивчення війни".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Інститут вивчення війни стверджує, що українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області.