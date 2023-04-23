Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Гуменюк об информации о высадке ВСУ на левом берегу: Наберитесь терпения

Роман ПетренкоВоскресенье, 23 апреля 2023, 10:59
Гуменюк об информации о высадке ВСУ на левом берегу: Наберитесь терпения
ВОЕННЫЕ вСУ ЗАПУСКАЮТ ДРОНЫ. ФОТО ИЗ FACEBOOK ГЕНШТАБА

Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк не подтвердила и не опровергла информацию Института изучения войны о высадке Вооруженных сил на левом берегу Херсонщины.

Источник: Гуменюк в эфире телемарафона

Детали: Гуменюк попросили подтвердить или опровергнуть информацию - она этого не сделала, но попросила набраться терпения.

Реклама:

Прямая речь Гуменюк: "Очень сложная работа продолжается, когда надо преодолеть такую преграду, как Днепр, когда линия фронта проходит мимо широкой мощной реки.

Поэтому условия военной операции требуют информационной тишины до тех пор, пока это не будет достаточно безопасно для наших военных.

Поэтому здесь надо набраться терпения и даже лучшим студентам Института изучения войны".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: Институт изучения войны утверждает, что украинские силы заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Темы: Херсонская областьдеоккупацияконтрнаступлениеВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
В Украине ликвидированы еще 700 российских вояк
Российская ракета разорвалась в воздухе над Харьковом, есть разрушения на фабрике
Разведка Британии: РФ пытается отложить новую открытую мобилизацию
Оккупанты ночью обстреляли из С-300 Славянск
Последние новости
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
Все новости...
Реклама: