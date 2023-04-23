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Гуменюк об информации о высадке ВСУ на левом берегу: Наберитесь терпения

Роман ПетренкоВоскресенье, 23 апреля 2023, 10:59
Гуменюк об информации о высадке ВСУ на левом берегу: Наберитесь терпения
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Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк не подтвердила и не опровергла информацию Института изучения войны о высадке Вооруженных сил на левом берегу Херсонщины.

Источник: Гуменюк в эфире телемарафона

Детали: Гуменюк попросили подтвердить или опровергнуть информацию - она этого не сделала, но попросила набраться терпения.

Прямая речь Гуменюк: "Очень сложная работа продолжается, когда надо преодолеть такую преграду, как Днепр, когда линия фронта проходит мимо широкой мощной реки.

Поэтому условия военной операции требуют информационной тишины до тех пор, пока это не будет достаточно безопасно для наших военных.

Поэтому здесь надо набраться терпения и даже лучшим студентам Института изучения войны".

Предыстория: Институт изучения войны утверждает, что украинские силы заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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Темы: Херсонская областьдеоккупацияконтрнаступлениеВооруженные силы
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