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Росіяни завдали групового авіаудару з чотирьох СУ-35 по Херсонщині

Роман ПетренкоНеділя, 23 квітня 2023, 12:47
Росіяни завдали групового авіаудару з чотирьох СУ-35 по Херсонщині
СУ-35, ФОТО РИА НОВОСТИ

Російські окупанти завдали авіаційного бомбового удару літаками Су-35 по Херсонському району.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Деталі: Зазначається, що з чотирьох літаків росіяни скинули п’ять бомб КАБ-500.

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Пошкоджені приватні житлові будинки. За даними військових, людських втрат немає.

Також по району атакували безпілотниками "Ланцет".

Нагадаємо: ЗМІ раніше повідомили, що Росія вдосконалила свою бомбу ФАБ-500, надавши їй крила і систему GPS, що дозволяє скидати її з військового літака і самостійно долетіти до наміченої цілі.

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При цьому літак не заходить у повітряний простір, який контролюють ЗСУ, і не наражається на вогонь.

Теми: Херсонська областьвійна
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