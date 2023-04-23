Росіяни завдали групового авіаудару з чотирьох СУ-35 по Херсонщині
Неділя, 23 квітня 2023, 12:47
Російські окупанти завдали авіаційного бомбового удару літаками Су-35 по Херсонському району.
Джерело: Оперативне командування "Південь"
Деталі: Зазначається, що з чотирьох літаків росіяни скинули п’ять бомб КАБ-500.
Пошкоджені приватні житлові будинки. За даними військових, людських втрат немає.
Також по району атакували безпілотниками "Ланцет".
Нагадаємо: ЗМІ раніше повідомили, що Росія вдосконалила свою бомбу ФАБ-500, надавши їй крила і систему GPS, що дозволяє скидати її з військового літака і самостійно долетіти до наміченої цілі.
При цьому літак не заходить у повітряний простір, який контролюють ЗСУ, і не наражається на вогонь.
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