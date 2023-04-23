Росіяни завдали групового авіаудару з чотирьох СУ-35 по Херсонщині

Російські окупанти завдали авіаційного бомбового удару літаками Су-35 по Херсонському району.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Деталі: Зазначається, що з чотирьох літаків росіяни скинули п’ять бомб КАБ-500.

Пошкоджені приватні житлові будинки. За даними військових, людських втрат немає.

Також по району атакували безпілотниками "Ланцет".

Нагадаємо: ЗМІ раніше повідомили, що Росія вдосконалила свою бомбу ФАБ-500, надавши їй крила і систему GPS, що дозволяє скидати її з військового літака і самостійно долетіти до наміченої цілі.

При цьому літак не заходить у повітряний простір, який контролюють ЗСУ, і не наражається на вогонь.