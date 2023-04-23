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Россияне нанесли групповой авиаудар из четырех СУ-35 по Херсонской области

Роман ПетренкоВоскресенье, 23 апреля 2023, 12:47
Россияне нанесли групповой авиаудар из четырех СУ-35 по Херсонской области
ИСТРЕБИТЕЛЬ СУ-35, ФОТО РИА НОВОСТИ

Российские оккупанты нанесли авиационный бомбовый удар самолетами Су-35 по Херсонскому району.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Детали: Отмечается, что с четырех самолетов россияне сбросили пять бомб КАБ-500.

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Повреждены частные жилые дома. По данным военных, человеческих потерь нет.

Также по району атаковали беспилотниками "Ланцет".

Напомним: СМИ ранее сообщили, что Россия усовершенствовала свою бомбу ФАБ-500, придав ей крылья и систему GPS, что позволяет сбрасывать ее с военного самолета и самостоятельно долететь до намеченной цели.

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При этом самолет не заходит в воздушное пространство, которое контролируют ВСУ, и не подвергается огню.

Темы: Херсонская областьвойна
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