Россияне нанесли групповой авиаудар из четырех СУ-35 по Херсонской области

Российские оккупанты нанесли авиационный бомбовый удар самолетами Су-35 по Херсонскому району.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Детали: Отмечается, что с четырех самолетов россияне сбросили пять бомб КАБ-500.

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Повреждены частные жилые дома. По данным военных, человеческих потерь нет.

Также по району атаковали беспилотниками "Ланцет".

Напомним: СМИ ранее сообщили, что Россия усовершенствовала свою бомбу ФАБ-500, придав ей крылья и систему GPS, что позволяет сбрасывать ее с военного самолета и самостоятельно долететь до намеченной цели.

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При этом самолет не заходит в воздушное пространство, которое контролируют ВСУ, и не подвергается огню.