Россияне нанесли групповой авиаудар из четырех СУ-35 по Херсонской области
Воскресенье, 23 апреля 2023, 12:47
Российские оккупанты нанесли авиационный бомбовый удар самолетами Су-35 по Херсонскому району.
Источник: Оперативное командование "Юг"
Детали: Отмечается, что с четырех самолетов россияне сбросили пять бомб КАБ-500.
Повреждены частные жилые дома. По данным военных, человеческих потерь нет.
Также по району атаковали беспилотниками "Ланцет".
Напомним: СМИ ранее сообщили, что Россия усовершенствовала свою бомбу ФАБ-500, придав ей крылья и систему GPS, что позволяет сбрасывать ее с военного самолета и самостоятельно долететь до намеченной цели.
При этом самолет не заходит в воздушное пространство, которое контролируют ВСУ, и не подвергается огню.
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