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"Я пожертвував $100 млн": Маск відповів Стівену Кінгу щодо допомоги Україні

Роман ПетренкоНеділя, 23 квітня 2023, 13:52
Я пожертвував $100 млн: Маск відповів Стівену Кінгу щодо допомоги Україні
ІЛОН МАСК, ФОТО: GETTY IMAGES

Мільярдер Ілон Маск відповів письменнику Стівену Кінгу, який просив задонатити гроші для України, що вже допоміг, назвавши суму в 100 мільйонів доларів.

Джерело: Маск у Twitter

Пряма мова Маска: "Я пожертвував Україні 100 мільйонів доларів, скільки ви пожертвували?
До речі, ми відмовилися від грошей Міністерства оборони".

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Деталі: При цьому Маск зробив репост твіту глави Мінцифри Михайла Федорова від 24 жовтня, в якому той дякує за роботу Старлінків в Україні.

Передісторія: 22 квітня американський письменник Стівен Кінг запропонував власнику Twitter Ілону Маску перерахувати благодійному фонду Сергія Притули гроші, які витрачаються на синю галочку верифікації сторінки письменника в соцмережі.

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Теми: МасквійнагрошіУкраїна
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