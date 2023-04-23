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"Я пожертвовал $100 млн": Маск ответил Стивену Кингу относительно помощи Украине

Роман ПетренкоВоскресенье, 23 апреля 2023, 13:52
Я пожертвовал $100 млн: Маск ответил Стивену Кингу относительно помощи Украине
МАСК, ФОТО: GETTY IMAGES

Миллиардер Илон Маск ответил писателю Стивену Кингу, который просил задонатить деньги для Украины, что уже помог, назвав сумму в 100 миллионов долларов.

Источник: Маск в Twitter

Прямая речь Маска: "Я пожертвовал Украине 100 миллионов долларов, сколько вы пожертвовали?
Кстати, мы отказались от денег Министерства обороны".

Детали: При этом Маск сделал репост твита главы Минцифры Михаила Федорова от 24 октября, в котором тот благодарит за работу Старлинков в Украине.

Предыстория: 22 апреля американский писатель Стивен Кинг предложил владельцу Twitter Илону Маску перечислить благотворительному фонду Сергея Притулы деньги, которые тратятся на синюю галочку верификации страницы писателя в соцсети.

Темы: МасквойнаденьгиУкраина
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