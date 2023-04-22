Стівен Кінг пропонує Маску віддати гроші за його "синю галочку" в Twitter у фонд Притули

Американський письменник Стівен Кінг запропонував власнику Twitter Ілону Маску перерахувати благодійному фонду Сергія Притули гроші, які витрачаються на синю галочку верифікації сторінки письменника в соцмережі.

Джерело: Кінг у Twitter

I think Mr. Musk should give my blue check to charity. I recommend the Prytula Foundation, which provides lifesaving services in Ukraine. It's only $8, so perhaps Mr. Musk could add a bit more. — Stephen King (@StephenKing) April 22, 2023

Дослівно: "Я думаю, що Маск повинен віддати мою синю галочку на благодійність. Я рекомендую Фонд Притули, який надає послуги з порятунку життя в Україні. Це лише 8 доларів, тож, можливо, Маск міг би додати трохи більше".

Деталі: Після того, як Маск очолив Twitter, компанія запровадила платну послугу "синя галочка" (Twitter Blue). 20 квітня Twitter почав видаляти сині галочки верифікації з акаунтів користувачів, які не підписалися на послугу Twitter Blue, плата за яку складає 8 доларів.

Кінг написав, що в його обліковому записі зазначено, що він підписаний на Twitter Blue, хоча це не так.

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Після цього Маск заявив, що особисто заплатить за "синю галочку" Кінга, а також баскетболіста Леброна Джеймса та актора Вільяма Шатнера, щоб зберегти галочки верифікації в їхніх акаунтах.

Що передувало: В листопаді 2022 року Стівен Кінг висловив думку, що 20 доларів за місячну верифікацію Twitter, про які тоді заявляв Ілон Маск, – це занадто дорого. Маск на це відповів, що треба якось оплачувати рахунки, почав торгуватися і запропонував 8 доларів.