Twitter повертає знаменитостям "синю галочку" без сплати за підписку – ЗМІ

Twitter повернув "синю галочку" без сплати за підписку деяким акаунтам, які мають понад мільйон підписників.

Джерело: BBC, The Guardian

Деталі: Як зазначає ВВС, серед тих, кому повернули синю галочку, - Бейонсе, Гаррі Кейн, Річард Осман і Вікторія Бекхем. Твіттер-акаунт BBC News також знову має свій золотий значок, але не заплатив за нього.

Реклама:

До того, як Twitter купив Ілон Маск, "синя галочка" була значком верифікації, який Twitter надавав безкоштовно. Спочатку він використовувався як інструмент аутентифікації, покликаний допомогти зупинити фейкові акаунти і поширення дезінформації.

Зараз це символ того, що акаунт підписався на преміум-послугу під назвою Twitter Blue, і при здійсненні платежу відбувається процес верифікації. В середньому ціна підписки становить близько 8 доларів на місяць.

Ті, хто мав "синю галочку" після початкового процесу верифікації, але вирішив не платити за підписку, почали втрачати свої галочки 20 квітня.

ВІДЕО ДНЯ

Телеведучий Джеймс О'Брайен, який має 1,1 млн підписників, є одним з тих, хто отримав свою "синю галочку" назад після її втрати. Він підтвердив, що не платив за свій акаунт. Він також зазначив, що деякі акаунти з менш ніж 1 млн підписників також відновили свої блакитні галочки, і це відбувалося "повністю на розсуд Ілона Маска".

Еліот Хіггінс, який заснував розслідувальну організацію Bellingcat, підтвердив ВВС, що його "синя галочка" і верифікація Bellingcat були надані йому безкоштовно.

ВВС зазначає, що на момент написання статті деякі знаменитості ще не мають "синьої галочки", незважаючи на те, що мають мільйони підписників, але припускає, що цей процес відбувається вручну й триватиме протягом найближчих днів.

Як пише The Guardian, синя галочка верифікації з’явилася навіть у померлих людей, зокрема, актора Пола Вокера, який помер у 2013 році, шеф-кухаря Ентоні Бурдена, який помер у 2018 році, і саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, вбитого того ж року.

Що передувало: 20 квітня Twitter почав видаляти сині галочки верифікації з акаунтів користувачів, які не підписалися на послугу Twitter Blue, плата за яку складає 8 доларів.

Американський письменник Стівен Кінг написав, що в його обліковому записі зазначено, що він підписаний на Twitter Blue, хоча це не так. Після цього Ілон Маск заявив, що особисто заплатить за "синю галочку" Кінга, а також баскетболіста Леброна Джеймса та актора Вільяма Шатнера, щоб зберегти галочки верифікації в їхніх акаунтах.

Кінг запропонував Маску перерахувати благодійному фонду Сергія Притули гроші, які витрачаються на синю галочку верифікації сторінки письменника в соцмережі. Маск відповів, що вже допоміг Україні, назвавши суму в 100 мільйонів доларів.