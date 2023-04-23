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Twitter возвращает знаменитостям "синюю галочку" без уплаты за подписку – СМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 апреля 2023, 22:58
Twitter возвращает знаменитостям синюю галочку без уплаты за подписку – СМИ
логотип Twitter, иллюстрация Getty Images

Twitter вернул "синюю галочку" без уплаты за подписку некоторым аккаунтам, которые имеют более миллиона подписчиков.

Источник: BBC, The Guardian

Детали: Как отмечает ВВС, среди тех, кому вернули синюю галочку, - Бейонсе, Гарри Кейн, Ричард Осман и Виктория Бекхэм. Твиттер-аккаунт BBC News также снова имеет свой золотой значок, но не заплатил за него.

До того, как Twitter купил Илон Маск, "синяя галочка" была значком верификации, который Twitter предоставлял бесплатно. Изначально он использовался как инструмент аутентификации, призванный помочь остановить фейковые аккаунты и распространение дезинформации.

Сейчас это символ того, что аккаунт подписался на премиум-услугу под названием Twitter Blue, и при совершении платежа происходит процесс верификации. В среднем цена подписки составляет около 8 долларов в месяц.

Те, кто имел "синюю галочку" после начального процесса верификации, но решил не платить за подписку, начали терять свои галочки 20 апреля.

Телеведущий Джеймс О'Брайен, который имеет 1,1 млн подписчиков, является одним из тех, кто получил свою "синюю галочку" обратно после ее потери. Он подтвердил, что не платил за свой аккаунт. Он также отметил, что некоторые аккаунты с менее чем 1 млн подписчиков также восстановили свои "синие галочки", и это происходило "полностью на усмотрение Илона Маска".

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Элиот Хиггинс, который основал расследовательскую организацию Bellingcat, подтвердил ВВС, что его "синяя галочка" и верификация Bellingcat были предоставлены ему бесплатно.

ВВС отмечает, что на момент написания статьи некоторые знаменитости еще не имеют "синей галочки", несмотря на то, что имеют миллионы подписчиков, но предполагает, что этот процесс происходит вручную и будет продолжаться в течение ближайших дней.

Как пишет The Guardian, синяя галочка верификации появилась даже у умерших людей, в частности, актера Пола Уокера, который умер в 2013 году, шеф-повара Энтони Бурдена, который умер в 2018 году, и саудовского журналиста Джамаля Хашогги, убитого в том же году.

Что предшествовало: 20 апреля Twitter начал удалять синие галочки верификации с аккаунтов пользователей, которые не подписались на услугу Twitter Blue, плата за которую составляет 8 долларов.

Американский писатель Стивен Кинг написал, что в его аккаунте указано, что он подписан на Twitter Blue, хотя это не так. После этого Илон Маск заявил, что лично заплатит за "синюю галочку" Кинга, а также баскетболиста Леброна Джеймса и актера Уильяма Шатнера, чтобы сохранить галочки верификации в их аккаунтах.

Кинг предложил Маску перечислить благотворительному фонду Сергея Притулы деньги, которые тратятся на синюю галочку верификации страницы писателя в соцсети. Маск ответил, что уже помог Украине, назвав сумму в 100 миллионов долларов.

Темы: соцсети
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