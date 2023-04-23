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Командувач Сухопутних військ проїхав усією лінією зіткнення на Бахмутському напрямку

Катерина ТищенкоНеділя, 23 квітня 2023, 23:30
Командувач Сухопутних військ проїхав усією лінією зіткнення на Бахмутському напрямку
Сирський на Бахмутському напрямку, фото з його Telegram

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав військові частини, які тримають весь бахмутський фронт.

Джерело: Сирський у Telegram

 
Усі фото з Telegram Сирського

Дослівно: "Бахмутський напрямок. Наша оборона триває. Проїхав всією лінією зіткнення, був у частинах, які тримають весь бахмутський фронт.

Тут ми працюємо разом з командирами та воїнами над плануванням операцій, штурмових дій та оборони, контролюємо ситуацію безпосередньо на місцях...

Ми б‘ємо ворога, часто несподівано для нього, і продовжуємо утримувати стратегічні рубежі".

 

Деталі: Сирський зазначив, що воїни, які здійснюють активні штурмові дії з захоплення позицій росіян, отримують заохочення та винагороду.

 

"Росіяни несуть великі втрати, ми знищуємо їх кадровий та наступальний потенціал", - наголосив командувач.

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Теми: БахмутЗбройні силивійна
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