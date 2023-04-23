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Сырский проехал по всей линии соприкосновения на Бахмутском направлении

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 апреля 2023, 23:30
Сырский проехал по всей линии соприкосновения на Бахмутском направлении
Сырский на Бахмутском направлении, фото из его Telegram

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил воинские части, которые держат весь Бахмутский фронт.

Источник: Сырский в Telegram

 
Все фото из Telegram Сырского

Дословно: "Бахмутское направление. Наша оборона продолжается. Проехал по всей линии соприкосновения, был в частях, которые держат весь Бахмутский фронт.

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Здесь мы работаем вместе с командирами и воинами над планированием операций, штурмовых действий и обороны, контролируем ситуацию непосредственно на местах...

Мы бьем врага, часто неожиданно для него, и продолжаем удерживать стратегические рубежи".

 

Детали: Сырский отметил, что воины, которые осуществляют активные штурмовые действия по захвату позиций россиян, получают поощрение и вознаграждение.

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"Россияне несут большие потери, мы уничтожаем их кадровый и наступательный потенциал", - подчеркнул командующий.

Темы: БахмутВооруженные силывойна
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