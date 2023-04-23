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Зеленський: Ми не можемо відмовитися від Бахмута, бо це розширить фронт

Катерина ТищенкоНеділя, 23 квітня 2023, 23:52
Зеленський: Ми не можемо відмовитися від Бахмута, бо це розширить фронт
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна не може відмовитися від утримання Бахмута, оскільки його захоплення може відкрити Росії плацдарм для наступу на Краматорськ і Слов'янськ.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Al Arabiya

Пряма мова: "Ми не можемо відмовитися від Бахмута, тому що це [допоможе] розширити фронт бойових дій і дасть російським військам і "Вагнеру" шанс захопити більше наших земель".

Деталі: За його словами, якщо Росія захопить Бахмут, це може стати плацдармом для наступу на два великих міста, які вона давно прагне захопити в Донецькій області: Краматорськ і Слов'янськ.

Як зазначає видання, незважаючи на те, що деякі аналітики кажуть, що Бахмут має невелику стратегічну цінність, Зеленський наполягає на тому, що Україна не відмовиться від цього міста. Він закликав усіх "відвідати [місто], щоб вони могли зрозуміти, що може статися і які загрози існують".

Зеленський в інтерв’ю висловив упевненість у здатності України відбити російське вторгнення, заявивши, що Україна готується до контрнаступу.

"Я не можу описати ситуацію як хорошу, але ми боремося. Ми сильніші, ніж були рік тому", - сказав він.

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Зеленський заявив, що українська армія готується до контрнаступу й висловив упевненість в його успіху.

"Наша армія готується, і ми робимо все можливе, щоб зробити її сильнішою", - сказав він.

Зеленський також подякував союзникам за підтримку, але зазначив, що вони також підтримують себе, допомагаючи Україні.

"Правда полягає в тому, що Росія не зупиниться на Україні, і це те, що зрозуміло кожному", - сказав він, додавши, що Україна, однак, може зупинити Росію.

"Отже, наші союзники, підтримайте нас, тому що, перш за все, це дешева ціна, яку ви повинні заплатити, тому що Росія піде далі", - сказав він, додавши, що президент Росії Володимир Путін під час війни в Україні бореться за своє життя, а не за свою країну.

Теми: ЗеленськийБахмутвійна
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