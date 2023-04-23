Зеленский: Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это расширит фронт

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина не может отказаться от удержания Бахмута, поскольку его захват может открыть России плацдарм для наступления на Краматорск и Славянск.

Источник: Зеленский в интервью Al Arabiya

Прямая речь: "Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это [поможет] расширить фронт боевых действий и даст российским войскам и "Вагнеру" шанс захватить больше наших земель".

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Детали: По его словам, если Россия захватит Бахмут, это может стать плацдармом для наступления на два крупных города, которые она давно стремится захватить в Донецкой области: Краматорск и Славянск.

Как отмечает издание, несмотря на то, что некоторые аналитики говорят, что Бахмут имеет небольшую стратегическую ценность, Зеленский настаивает на том, что Украина не откажется от этого города. Он призвал всех "посетить [город], чтобы они могли понять, что может произойти и какие угрозы существуют".

Зеленский в интервью выразил уверенность в способности Украины отразить российское вторжение, заявив, что Украина готовится к контрнаступлению.

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"Я не могу описать ситуацию как хорошую, но мы боремся. Мы сильнее, чем были год назад", - сказал он.

Зеленский заявил, что украинская армия готовится к контрнаступлению и выразил уверенность в его успехе.

"Наша армия готовится, и мы делаем все возможное, чтобы сделать ее сильнее", - сказал он.

Зеленский также поблагодарил союзников за поддержку, но отметил, что они также поддерживают себя, помогая Украине.

"Правда заключается в том, что Россия не остановится на Украине, и это то, что понятно каждому", - сказал он, добавив, что Украина, однако, может остановить Россию.

"Итак, наши союзники, поддержите нас, потому что, прежде всего, это дешевая цена, которую вы должны заплатить, потому что Россия пойдет дальше", - сказал он, добавив, что президент России Владимир Путин во время войны в Украине борется за свою жизнь, а не за свою страну.