Євродепутати закликали Францію видворити китайського посла

Група з 80 депутатів Європейського парламенту надіслала листа очільниці МЗС Франції Катрін Колонні із закликом оголосити персоною нон грата посла Китаю Лу Шайе, який висловив сумніви щодо суверенітету пострадянських держав та не зміг однозначно відповісти на питання про приналежність Криму.

Джерело: французьке видання Le Monde

Деталі: Євродепутати наголосили у своєму листі, що слова посла Китаю порушують міжнародне право і становлять загрозу безпеці європейських країн.

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Парламентарі переконані, що Китай та будь-яка інша країна не мають права ставити під сумнів суверенітет інших держав.

"Зауваження посла спрямовані на підрив фундаментальних принципів, на яких засновані дипломатичні відносини. Суверенітет – це не дипломатична іграшка, а фундаментальний елемент міжнародних відносин, міжнародного права та Статуту Організації Об'єднаних Націй", – йдеться у листі депутатів до французького міністра.

Євродепутати також заявили, що демократичний світ має направити недвозначний сигнал авторитарним країнам у той час, коли в Європі вирує війна через агресію Росії проти територіальної цілісності України.

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