Євродепутати закликали Францію видворити китайського посла
Група з 80 депутатів Європейського парламенту надіслала листа очільниці МЗС Франції Катрін Колонні із закликом оголосити персоною нон грата посла Китаю Лу Шайе, який висловив сумніви щодо суверенітету пострадянських держав та не зміг однозначно відповісти на питання про приналежність Криму.
Джерело: французьке видання Le Monde
Деталі: Євродепутати наголосили у своєму листі, що слова посла Китаю порушують міжнародне право і становлять загрозу безпеці європейських країн.
Парламентарі переконані, що Китай та будь-яка інша країна не мають права ставити під сумнів суверенітет інших держав.
"Зауваження посла спрямовані на підрив фундаментальних принципів, на яких засновані дипломатичні відносини. Суверенітет – це не дипломатична іграшка, а фундаментальний елемент міжнародних відносин, міжнародного права та Статуту Організації Об'єднаних Націй", – йдеться у листі депутатів до французького міністра.
Євродепутати також заявили, що демократичний світ має направити недвозначний сигнал авторитарним країнам у той час, коли в Європі вирує війна через агресію Росії проти територіальної цілісності України.
Передісторія:
- Посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив у інтерв’ю, що колишні радянські країни "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни. Також на запитання, чи вважає він Крим приналежним Україні, посол сказав, що "це залежить від того, як ви сприймаєте проблему", додавши, що "це не так просто".
- Посол України у Франції Вадим Омельченко гостро відреагував на заяви китайського дипломата.
- Міністерство закордонних справ Естонії викличе посла Китаю, щоб отримати роз'яснення щодо коментарів китайського дипломата у Франції.
- Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс пояснив, що у зв’язку з такими заявами, які озвучив китайський посол у Франції, держави Балтії не довіряють Китаю як "посереднику" у врегулюванні війни в Україні.
- Франція заявила про своє занепокоєння після висловлювань посла Китаю у Парижі.
- Керівник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Жозеп Боррель назвав неприйнятними висловлювання посла Китаю у Франції.