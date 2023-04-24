Евродепутаты призвали Францию выдворить китайского посла

Группа из 80 депутатов Европейского парламента направила письмо главе МИД Франции Катрин Колонне с призывом объявить персоной нон грата посла Китая Лу Шайе, который выразил сомнения относительно суверенитета постсоветских государств и не смог однозначно ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

Источник: французское издание Le Monde

Детали: Евродепутаты отметили в своем письме, что слова посла Китая нарушают международное право и представляют угрозу безопасности европейских стран.

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Парламентарии убеждены, что Китай и любая другая страна не имеют права ставить под сомнение суверенитет других государств.

"Замечания посла направлены на подрыв фундаментальных принципов, на которых основаны дипломатические отношения. Суверенитет – это не дипломатическая игрушка, а фундаментальный элемент международных отношений, международного права и Устава Организации Объединенных Наций", – говорится в письме депутатов к французскому министру.

Евродепутаты также заявили, что демократический мир должен направить недвусмысленный сигнал авторитарным странам в то время, когда в Европе бушует война из-за агрессии России против территориальной целостности Украины.

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