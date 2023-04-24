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Евродепутаты призвали Францию выдворить китайского посла

"Украинская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 03:20
Евродепутаты призвали Францию выдворить китайского посла
Лу Шайе. Скриншот из видео

Группа из 80 депутатов Европейского парламента направила письмо главе МИД Франции Катрин Колонне с призывом объявить персоной нон грата посла Китая Лу Шайе, который выразил сомнения относительно суверенитета постсоветских государств и не смог однозначно ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

Источник: французское издание Le Monde

Детали: Евродепутаты отметили в своем письме, что слова посла Китая нарушают международное право и представляют угрозу безопасности европейских стран.

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Парламентарии убеждены, что Китай и любая другая страна не имеют права ставить под сомнение суверенитет других государств.

"Замечания посла направлены на подрыв фундаментальных принципов, на которых основаны дипломатические отношения. Суверенитет – это не дипломатическая игрушка, а фундаментальный элемент международных отношений, международного права и Устава Организации Объединенных Наций", – говорится в письме депутатов к французскому министру.

Евродепутаты также заявили, что демократический мир должен направить недвусмысленный сигнал авторитарным странам в то время, когда в Европе бушует война из-за агрессии России против территориальной целостности Украины.

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Предыстория

  • Посол Китая во Франции Лу Шайе заявил в интервью, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", поскольку нет международного соглашения, которое бы материализовало их статус суверенной страны. Также на вопрос, считает ли он Крым принадлежащим Украине, посол сказал, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему", добавив, что "это не так просто".
  • Посол Украины во Франции Вадим Омельченко остро отреагировал на заявления китайского дипломата.
  • Министерство иностранных дел Эстонии вызовет посла Китая, чтобы получить разъяснения относительно комментариев китайского дипломата во Франции.
  • Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис пояснил, что в связи с такими заявлениями, которые озвучил китайский посол во Франции, государства Балтии не доверяют Китаю как "посреднику" в урегулировании войны в Украине.
  • Франция заявила о своей обеспокоенности после высказываний посла Китая в Париже.
  • Руководитель внешнеполитической службы Европейского Союза Жозеп Боррель назвал неприемлемыми высказывания посла Китая во Франции.

Темы: КитайФранцияЕвропарламент
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