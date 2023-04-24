Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гуменюк анонсувала сезон "бавовни" у Криму

"Українська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 04:12
Гуменюк анонсувала сезон бавовни у Криму
НАТАЛЯ ГУМЕНЮК. СКРИНШОТ

Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк порадила росіянам, які звикли жити і відпочивати в анексованому Криму, звикати до повітряної тривоги та готуватися до "сезону бавовни".

Джерело: Гуменюк в ефірі телемарафону

Деталі: Гуменюк заявила, що цьогорічний теплий період року в Криму оголошується "сезоном бавовни, а не просто курорту".

За її словами, окупантам "необхідно звикати" до звуків повітряної тривоги на півострові.

Коментуючи спорудження окопів на піщаних пляжах у західній частині Криму, Гуменюк сказала: "Думаю, що до пляжів у них просто справи не дійдуть. Вони вже там награлися в пісочок. На цьому їх ігри й закінчаться".

Нагадаємо: Наталія Гуменюк не підтвердила і не спростувала інформацію Інституту вивчення війни щодо висадки Збройних сил на лівому березі Херсонщини.

Теми: Кримокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський попросив Залужного відправити тилових воєнкомів на фронт

Підготовка до контрнаступу перебуває на завершальній стадії – Резніков

Мінкульт замислився, як "регулювати" Telegram

Влітку в енергосистемі може виникнути дефіцит – Укренерго

фотоУ дронах Shahed знайшли німецьку технологію, вкрадену Іраном майже 20 років тому

фотоВ Україну завітали президенти Чехії і Словаччини

Усі новини...
Крим
Надводні безпілотники атакували Севастополь – окупаційна "влада"
Країни Балтії відповіли дипломату КНР, який засумнівався в суверенітеті пострадянських держав
Окупанти дали кримському татарину 7 років за переказ 500 гривень другові
Останні новини
15:39
В ЄС досягли компромісу щодо агроімпорту України: Єврокомісія введе обмеження щодо 5 товарів
15:35
Турецький літак, що евакуював громадян із Судану, потрапив під обстріл
15:30
МЗС Молдови викликало посла Росії після слів Медведєва, що країни не існує
15:28
Єврозона уникнула рецесії: почала рік зростанням ВВП
15:23
На Черкащині оголошено триденну жалобу після атаки РФ на Умань
15:04
фотоУ Почаївській лаврі виявили послушника, який вихваляв агресора та радів окупації
14:59
відео"Я за себе не ручаюсь": ректор НАУ пригрозив студентам через жарти про Шкарлета
14:50
фото, відео, оновлено від 13:46Кількість жертв в Умані зросла до 17, з них троє – діти
14:45
Четверо людей підірвалися на міні в Бєлгородській області РФ - ЗМІ
14:40
Мадрид подарував Херсону понад 30 автобусів
Усі новини...
Реклама: