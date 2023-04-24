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Гуменюк анонсувала сезон "бавовни" у Криму

"Українська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 04:12
Гуменюк анонсувала сезон бавовни у Криму
НАТАЛЯ ГУМЕНЮК. СКРИНШОТ

Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк порадила росіянам, які звикли жити і відпочивати в анексованому Криму, звикати до повітряної тривоги та готуватися до "сезону бавовни".

Джерело: Гуменюк в ефірі телемарафону

Деталі: Гуменюк заявила, що цьогорічний теплий період року в Криму оголошується "сезоном бавовни, а не просто курорту".

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За її словами, окупантам "необхідно звикати" до звуків повітряної тривоги на півострові.

Коментуючи спорудження окопів на піщаних пляжах у західній частині Криму, Гуменюк сказала: "Думаю, що до пляжів у них просто справи не дійдуть. Вони вже там награлися в пісочок. На цьому їх ігри й закінчаться".

Нагадаємо: Наталія Гуменюк не підтвердила і не спростувала інформацію Інституту вивчення війни щодо висадки Збройних сил на лівому березі Херсонщини.

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Теми: Кримокупаціявійна
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